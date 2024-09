Copa Sudamericana: Racing perdió ante Athletico Paranaense en el duelo de ida

En la continuidad de su objetivo de alzar la Copa Sudamericana, Racing se enfrentará a Athletico Paranaense en el Estadio Arena da Baixada, en Curitiba, por los cuartos de final. Pese a un buen primer tiempo, La Academia terminó perdiendo en Brasil por 1-0 ante el conjunto brasileño, que gracias al tanto de Joao Cruz se llevó el duelo de ida. La revancha será el próximo jueves en el Cilindro de Avellaneda.

¡GOLAZO DE PARANAENSE! Joao Cruz, el juvenil de 18 años, metió un potente derechazo para anotar el 1-0 vs. Racing en la #Sudamericana.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/nxHsXeCqPj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2024

En un partido en el que pagó caro no aprovechar su momento en el partido, Racing se termina yendo de Curitiba con una derrota, aunque la serie se mantiene abierta para la vuelta. Un Athletico Paranaense que no la pasaba bien, pero encontró el tanto de la ventaja en el momento justo se terminó llevando un encuentro muy parejo. En la segunda etapa, a los de Gustavo Costas les costó más el duelo, en un inusual terreno de césped sintético, y el neuquino Gabriel Arias terminó siendo importante en el complemento para que la diferencia no fuera mayor.

Noticias Relacionadas Racing le ganó a Boca en Avellaneda y se prende en la Liga Profesonal

La sensación es ambigua para la Academia, que se va de Brasil con un gusto amargo por no obtener el resultado que fue a buscar, pero sabe que la puerta está abierta para dar vuelta el marcador global y acceder a las semifinales de Copa Sudamericana en Avellaneda frente a su gente.

Racing cayó en su visita a Paranaense

TERMINÓ EL PARTIDO - Se acabó el primer partido. Athletico Paranaense aprovechó su momento antes del descanso y, de la mano del tanto de Joao Cruz, terminó llevándose la victoria por la mínima en el Arena da Baixada. Racing, obligado a una victoria en Avellaneda.

ST 45' Cuatro minutos de adición: El juez Garay adicionó e iremos hasta los 94 minutos de juego.

ST 36' Arias y otra gran intervención: El neuquino salvó nuevamente a Racing con una gran atajada ante el zurdazo del ingresado Pablo.

ST 26' Chances para los dos en un minuto: El mejor momento del partido, con ocasiones claras para los dos. Primero Arias metió una enorme tapada ante un remate de Joao Cruz. En la réplica, Racing tuvo su chance con Roger Martínez, que metió un fuerte derechazo que Mycael contuvo con solvencia.

¡IMPRESIONANTE ARIAS! Dos intervenciones CLAVES del arquero de Racing.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/3AbunqNZNt — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2024

ST 21' Se viene Roger: Mueve el banco Costas y recurre al colombiano, que ingresa en lugar de Salas para hacer dupla con Maravilla Martínez.

ST 16' Lo tuvo Paranaense: El local casi aumenta de pelota quieta. Arias salió mal en un córner y la pelota fue a la cabeza de Christian, que no encontró el arco con su remate.

ARRANCA EL COMPLEMENTO - Comienza la segunda parte entre Racing y Paranaense, que se impone por 1-0. No hay cambios en ninguno de los dos equipos.

TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO - Se acabaron los primeros 45 minutos en el Arena da Baixada. Cuando Racing estaba mejor, el local encontró un gol en una jugada aislada para ponerse ventaja, cerrar mejor la primera etapa y, por ahora, quedarse con el primer "chico" de la serie.

PT 42' Gol anulado a Racing - El conjunto argentino encontraba el empate antes del descanso, pero un offside de Maravilla Martínez (que asistía a Maximiliano Salas para el gol) luego del pase filtrado de Quintero hizo que el línea levantara la bandera y el tanto no vale.

NO SUMA EL EMPATE DE SALAS: Maravilla Martínez estaba adelantado y todo sigue 1-0 para el conjunto local.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/PqMMACsUGu — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2024

PT 40' Nueva chance del local: El gol le inyectó confianza a Paranaense, que generó una nueva chance de gol. Tomás Cuello encontró con su centro a Cannobio, que de frente al arco no pudo engancharla bien y el balón terminó en las manos de Arias.

PT 38' GOL DE PARANAENSE - En su primer avance serio del encuentro, el local encuentra el 1-0. Agustín Cannobio encontró en la medialuna a Joao Cruz, que con un gran remate al segundo palo venció a Gabriel Arias y le dio la ventaja al Furacao.

¡GOLAZO DE PARANAENSE! Joao Cruz, el juvenil de 18 años, metió un potente derechazo para anotar el 1-0 vs. Racing en la #Sudamericana.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/nxHsXeCqPj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2024

PT 35' ¡Lo tuvo Martirena! - Después de una mala salida desde el fondo, el uruguayo interceptó, condujo unos metros y sacó un derechazo que dio en el lateral de la red. Racing está mejor en el partido.

¡MARTIRENA CASI APROVECHA UN ERROR DEFENSIVO DE PARANAENSE! Racing sigue cerca del primero.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/AqRFmAmgdF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2024

PT 24' Otra chance para la Academia - Un córner cerrado de Juan Fernando Quintero encontró la cabeza de Santiago Sosa, que la bajó pero nadie llegó a empujarla. En el rebote Marco Di Césare sacó un remate de puntín que Mycael atajó abajo, pero la acción fue anulada por una falta previa.

PT 21' Zapelli abandona el campo: Luego de una acción de juego donde se le fue el tobillo y pareció doblársele, el argentino no puede continuar y en su lugar ingresa Joao Cruz.

Bruno Zapelli pisó mal y no pudo continuar el partido: El ex Belgrano dejó la cancha a los 21' del PT vs. Racing.



uD83DuDCFA #DisneyPlus pic.twitter.com/kfytvBI2id — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2024

PT 10' ¡La primera fue de Racing! - La Academia arrancó mejor y genera peligro al local. Agustín Almendra encontró el desmarque de Adrián Martínez con un buen pase por arriba y Maravilla sacó un potente zurdazo que obligó al arquero Mycael a mandarla al córner.

ARRANCÓ EL PARTIDO - Ya se juega el primer duelo de la serie entre Athetico Paranaense y Racing por un lugar en las semifinales de Copa Sudamericana.

Formaciones

Athletico Paranaense: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Christian; Fernando, Gabriel, Bruno Zapelli, Tomás Cuello, Agustín Canobbio; Gonzalo Mastriani. DT: Martín Varini.

Racing Club de Avellaneda: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Facundo Mura; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

Árbitro: Cristian Garay

Estadio: Arena da Baixada

TV: ESPN (103 en Flow)

Así llegan Racing y Paranaense al choque de Sudamericana

El equipo de Gustavo Costas logró un contundente resultado en los octavos de final a Huachipato, con una victoria de visitante 2-0 y una goleada 6-1 en Avellaneda que redondeó el contundente global de 8-1. Luego de algunas dudas y un presente irregular en el torneo doméstico, la Academia llega a este encuentro revitalizado después de vencer 2-1 a Boca como local.

Con respecto al posible equipo que pueda parar el conjunto de Avellaneda, la gran noticia sería la presencia desde el inicio de Juan Fernando Quintero. El colombiano, que sólo disputó 15 minutos ante Boca, sería de la partida en Brasil. Otros dos que se meten al equipo son el neuquino Gabriel Arias, que no estuvo el fin de semana por un estado gripal, y Roger Martínez, que marcó el gol de la victoria el sábado en Avellaneda.

Estos son los convocados para el partido de este jueves ante Athletico Paranaense, ida de los cuartos de final de @Sudamericana. pic.twitter.com/Y5mN7m0qk9 — Racing Club (@RacingClub) September 18, 2024

El conjunto brasileño, por su parte, marcha 13° en el Brasileirao y viene de eliminar en octavos a otro argentino, Belgrano de Córdoba, luego de superarlo en ambos partidos. Dentro del plantel del Furacão plantel están los argentinos Lucas Esquivel, Tomás Cuello, Bruno Zapelli, Leonardo Godoy y Lucas Di Yorio.