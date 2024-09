Sin Messi, ¿Quién se queda con la '10' y la cinta de capitán?

Con la baja confirmada de Lionel Messi para la próxima doble jornada de Eliminatorias con la Selección Argentina, se abrieron dos incógnitas importantes. Ya sin Ángel Di María, que se retiró de la albiceleste y recibirá su homenaje en el duelo ante Chile, aún no se conoce quién llevará la cinta de capitán y la número '10' en los próximos dos partidos del conjunto argentino.

Ya con el plantel completo y luego del primer entrenamiento de cara al partido del jueves ante el conjunto trasandino, aún no trascendió la elección de Lionel Scaloni sobre quién usará los dos símbolos que le corresponden a la Pulga. Ya sin Di María, el segundo capitán, y con Nicolás Otamendi prácticamente descartado (la dupla central la conformarían Cristian Romero y Lisandro Martínez), los candidatos que afloran para la cinta son Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez.

Sin el capitán, pero con el rumbo firme... ¿CÓMO NO VAMOS A CONFIAR? ¡VAMOS ARGENTINA, VAMOS SELECCIÓN! uD83DuDCAAuD83CuDDE6uD83CuDDF7



uD83DuDCF9 @Argentina pic.twitter.com/zhylOhQMP8 — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2024

Por otra parte, Lautaro es otro de los que se baraja que pueda usar la '10', ya que la porta en el Inter al igual que la cinta de capitán. ¿Otros candidatos? Alexis Mac Allister (también lleva ese número en Liverpool) y Paulo Dybala, que supo llevarla también en su paso por Juventus.

Pero, ¿Qué dijeron los protagonistas? Ante la consulta, De Paul no dio demasiados indicios: "No sé, yo siempre ocupo el rol que me dan. Son muchos años, me siento un jugador importante de esta Selección, pero la cinta es de Leo. Quien la tenga que llevar será circunstancial porque el capitán es él". Otro de los consultados, Lisandro Martínez, fue por el mismo camino: "Las cosas son muy claras. Nuestro capitán es Leo, acá venimos a disfrutar, trabajar seriamente y no hay lucha de egos. A quien le toque esta vez, bienvenido sea".

¿MOTORCITO HEREDARÁ LA CINTA? Rodri De Paul llegó al país para afrontar la doble fecha de Eliminatorias y fue consulta sobre una posible capitanía en la Selección ante la ausencia de Leo Messi y Ángel Di María. ¿Cómo lo ves? pic.twitter.com/ScoopGXagE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2024

¿Quién fue el último "reemplazante" de Messi?

La última vez que Messi no jugó con Argentina el que usó esa camiseta fue Ángel Correa. Sin embargo, el futbolista del Atlético Madrid no fue convocado por Scaloni, por lo que es seguro que el capitán argentino tendrá otro compañero que le "custodie" el dorsal en los cruces ante Chile y Colombia.