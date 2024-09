Hoy se conmemora el Día del Futbolista Neuquino

El 30 de septiembre nunca será un día más para el fútbol de Neuquén. Cada año se recuerda aquel domingo de 1990 fatídico donde perdieron la vida cuatro jugadores de Petrolero Argentino de Plaza Huincul tras haber empatado 1 a 1 contra Atlético Neuquén en el Libertador General San Martín en el marco del torneo de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) y se conmemora el Día del Futbolista Neuquino.

Marcelo Mena, José Luis Tobares, Pedro Landaeta y Sergio Contreras fueron los cuatro deportistas del equipo "naranja" que fallecieron llegando a Plaza Huincul, donde el auto que los transportaba a fuerte velocidad se cruzó de peralte en la ruta e impactó de frente con un colectivo de la desaparecida empresa El Petróleo que circulaba con destino a Neuquén.

Se conmemora hoy el Día del Futbolista Neuquino

Hay una historia

Aquel día el equipo de la comarca petrolera que peleaba en el torneo provincial, tenía un partido clave entre Atlético en la capital neuquina. Fue empate en la cancha tricolor. Lo que pocos sabían que los 4 fallecidos (Marcelo Mena, José Luis Tobares, Pedro Landaeta y Sergio Contreras) más Pedro Elgueta el único que sobrevivió en el accidente y que falleció en julio de 2019 producto de un paro cardíaco, tenían la final de un torneo de fútbol 5 en el gimnasio municipal de Cutral Co. Por ese motivo, el técnico de Petrolero Argentino, Ernesto Ulrich (ídolo de Platense en la década de los 70 en el siglo pasado) les permitió no regresar junto al resto del plantel en el micro que transportó a la delegación y que se fueran raudamente en un auto particular.

La necesidad de llegar, la adrenalina del partido jugado y el por jugar, fueron motivos de la alta velocidad donde el conductor (uno de los jugadores) tomó La Curva (famosa por los muchos accidentes que se dieron en el lugar) y donde el destino hizo que se cruzara de carril e impactara con el micro de frente. Elgueta fue el único sobreviviente y estuvo varios meses internado, y nunca fue el mismo.

El Valle futbolero recordó el día del Futbolista Neuquino

El recuerdo data que el plantel que regresaba a Plaza Huincul, que se encontró con el auto destrozado y a sus compañeros muertos en la ruta. Al día siguiente, el velorio se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal de Cutral Co, con una participación masiva de ambas comunidades, deportistas, hombre jóvenes, familias conocidas, llevaron a un jornada triste y llena de momentos desgarradores.

El estadio de Petrolero Argentino lleva el nombre de 30 de septiembre. Un día donde se conmemora el Día del Futbolista Neuquino, y donde lamentablemente no hay nada para festejar y solo recordar a los que nos dejaron, sin lugar a dudas por el amor al fútbol

En el lugar donde ocurrió el accidente se descubrirá hoy una placa a las 18, aunque podría posponerse por el viento. Todavía no se ha confirmado la suspensión. El lugar fue acondicionado para la realización del acto.