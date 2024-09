Los dos favoritos a ser el técnico de Boca

Será una de las semanas más importantes del año en Boca. Ya con Diego Martínez afuera y la presencia de Mariano Herrón como interino, la decisión del presidente Juan Román Riquelme sobre el nuevo técnico está entre dos nombres: Guillermo Barros Schelotto o Fernando Gago. A pesar de que sonaran otros nombres como Antonio Mohamed, Fernando Ortíz o Eduardo Domínguez, el nuevo entrenador Xeneize será uno de estos dos ex jugadores de la institución.

¡Guillermo o Fernando! Barros Schelotto y Gago son los técnicos que pican en punta para reemplazar a Diego Martínez.

Me descartaron al Turco Mohamed, Fernando Ortíz, Eduardo Domínguez, entre otros.

Por el lado de Barros Schelotto, que estuvo en el Xeneize entre 2016 y 2018 y por ahora se encuentra sin trabajo, desde su entorno la respuesta fue positiva sobre su candidatura. El Mellizo está en Los Ángeles, donde se radicó hace un tiempo, incluso inició un tramite de ciudadanía estadounidense, algo que (pese a versiones que indicaban lo opuesta) no le es impedimento para salir de Estados Unidos y podría comunicarse con Riquelme, aunque todavía no hubo ningún contacto oficial entre las partes.

El otro de los candidatos para sentarse en el banco de Boca es Fernando Gago, que actualmente dirige a Chivas de Guadalajara. El ex volante central del Xeneize negó en conferencia de prensa cualquier tipo de contacto con Riquelme y la institución: "No hubo nada". El ex técnico de Racing tiene contrato con el club mexicano hasta fin de año, con una cláusula no obligatoria para renovar su contrato hasta 2025.