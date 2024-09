Pacífico es el líder del Pre Federal

Un excelente fin de semana tuvo Pacífico, que se impuso en sus dos compromisos de viernes y domingo. Anoche el elenco que orienta Maximiliano Rubio le ganó a Del Progreso de General Roca por 96 a 87 y sigue en la cima del torneo Pre Federal de básquet en su zona campeonato para los equipos de la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle. Aunque en el coeficiente de los partidos jugados el puntero es Perfora de Plaza Huincul

En tanto, Deportivo Roca se recuperó rápido de su traspié del viernes y venció a Biguá por 87 a 76 y quedó como único escolta de los capitalinos, cumplida la novena fecha.

Los resultados del domingo

En el clásico de Plaza Huincul, triunfo de Pérfora sobre Petrolero Argentino en un final cerrado por 69 a 66. Otro que tuvo un buen fin de semana fue Centro Español de Plottier que derrotó a Independiente, por 85 a 77.

Posiciones zona campeonato: Pacífico (7-2), 16 puntos; Deportivo Roca (6-3), 15; Pérfora (6-2), Centro Español (5-4), Independiente (5-4), 14; Del Progreso (3-6), 12; Biguá (2-6) y Petrolero Argentino (1-8), 10.

Próxima fecha, la décima, viernes 4 de octubre: Petrolero vs. Pacífico, Independiente vs. Pérfora, Biguá vs. Centro Español y Del Progreso vs. Deportivo Roca.