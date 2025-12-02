En una noche a puro nervio en el Cilindro de Avellaneda, Facundo Cambeses volvió a ser figura en Racing al tapar dos penales y darle la clasificación a semifinales del Torneo Clausura. El arquero fue el héroe en el triunfo por 4-2 desde los doce pasos contra Tigre atajando los tiros de Tomás Cardona y Joaquín Laso, en los que desplegó un auténtico ritual entre movimientos distractorios, una curiosa "cábala" y una sonrisa socarrona luego de quedarse con el segundo penal de la tanda.

En la primera gran intervención de su noche, el arquero surgido en Banfield atajó el primer penal del Matador en la serie, contra Tomás Cardona, y empezó a agrandar su figura. El gesto de "estoy acá", autoseñaládonse y luego apuntando hacia abajo, hizo delirar a la hinchada de Racing y contagió de confianza a sus compañeros para el resto de los tiros desde los doce pasos.

Para el resto de la tanda, incluida la previa de su segundo penal atajado, una botella de agua se incorporó a la rutina de un Cambeses que implementó tomar de ella como una especie de cábala. Llegó entonces el tercer penal, ejecutado por Joaquín Laso, y allí una vez más el arquero se lució, dejando uno de los momentos de la noche: el "dame agua bendita", en la previa de la ejecución, la atajada, que dejó la serie 2-1 en favor de Racing, y una sonrisa un tanto sobradora para con el central de Tigre (ex Independiente), haciéndole sentir que le adivinó la intención.

Luego del partido, el guardameta dio detalles de aquel momento que decantó la serie de penales en favor de la Academia: "Era un agua que estaba ahí, pero antes del primer penal, voy y tomo. No era mía y atajo. Entonces dije: "Listo, es agua bendita". También dio la casualidad que cuando tomé de vuelta, atajé", comentó una vez que se consumó la clasificación.

El agradecimiento a Arias

En otro apartado, Cambeses aprovechó el diálogo con la prensa para destacar a Gabriel Arias en la noche de su despedida como jugador de Racing, subrayando la importancia del neuquino para él: "No hay duda de lo que es como persona, como arquero y lo que significa para este club. Lo dije muchas veces, me ayudó muchísimo desde que llegué acá: me hizo madurar y crecer en un montón de aspectos y se lo agradezco todos los días". Por último, destacó la labor del golero como referente del plantel: "Me pone contento que la gente le demuestre su cariño porque se lo merece. Es un capitán con todas las letras y agradezco haber sido contemporáneo a él".