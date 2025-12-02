En una noche cargada de emociones, Racing avanzó en los penales ante Tigre en los penales tras el 0-0 en tiempo regular y el alargue, sin embargo el triunfo llegó con un costo alto: la Academia perdió a Santiago Sosa y Gastón Martirena por expulsión, dos ausencias importantes para jugar ante el Xeneize. Además, esperarán por Santiago Solari, que salió por una molestia.

Las dos rojas se dieron en el tiempo extra al que Racing había llegado con un hombre de más. Primero fue Martirena, quien sobre el final del primer tiempo suplementario reclamó airadamente un supuesto penal del arquero Felipe Zenobio y el árbitro Andrés Merlos decidió mostrarle la segunda amarilla debido a su protesta.

No obstante, la baja más dolorosa se dio cuando faltaban tres minutos para el pitazo final y los penas. Sosa fue sancionado con la segunda amarilla por impactar con la pierna levantada en la cara al delantero Alfio Oviedo. Si bien la acción no fue brusca, el impacto y el leve sangrado del paraguayo decantaron en que Merlos termine mostrándole la roja a uno de los futbolistas más emblemáticos del equipo de Gustavo Costas.

Además de las expulsiones, la preocupación en Avellaneda crece por el estado físico de Solari, sustituido por Marco Di Césare a los 119 minutos, y que terminó el partido con una molestia muscular. La transmisión captó un gesto de dolor en el jugador, que se hará estudios para determinar si podrá estar disponible para el choque contra Boca.

Con estas bajas confirmadas, el cuerpo técnico de Racing ya comienza a planificar el once para el duelo clave frente a Boca. Para reemplazar a Martirena en el lateral derecho la opción más probable es el roquense Facundo Mura, que aún no renovó su contrato y cuyo futuro en el club está en duda para fin de año. En el mediocampo, las alternativas para suplir a Sosa son Bruno Zuculini o Alan Forneris, mientras que Tomás Conechny podría ser el que ocupe el lugar de Solari si éste no llega en óptimas condiciones al clásico en La Bombonera.

El plantel de Racing también sigue sin contar con algunos jugadores que no estuvieron disponibles para el partido con Tigre y aún no tienen fecha de regreso confirmada. Entre ellos se encuentran Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho. Los primeros dos esperan al menos estar en el banco el fin de semana, pero todo dependerá de su evolución.