Se definen los semifinalistas del Torneo Clausura y el último boleto se disputa en Avellaneda: Racing recibe a Tigre en el Cilindro por los cuartos de final, en el cotejo que definirá el rival de Boca. La Academia llega de eliminar a River en un partidazo y quiere dar otro paso en dirección al título, mientras que el Matador, que ya amargó a Lanús tras su consagración en la Copa Sudamericana, quiere seguir sorprendiendo. El duelo tendrá el arbitraje de Andrés Merlos. Por ahora, es empate sin goles y hay penales.

La Academia pasó en los penales

En una noche con emociones pero sin goles, el último semifinalista del Torneo Clausura se define desde los doce pasos y Cambeses, especialista en la materia, se iba a coronar nuevamente como figura. En el primer penal, en favor de Tigre, el arquero de Racing le atajó el remate de zurda a Tomás Cardona. Del otro lado, Adrián Martínez se sacó la mufa y puso el 1-0 para la Academia.

No hubo penal y Merlos echó a Martirena

En la acción más discutida del encuentro, todo Racing reclamó un supuesto penal de Felipe Zenobio sobre Tomás Conechny. Luego de un centro de Santiago Sosa, el delantero académico llegó a cabecear anticipando la salda del arquero de Tigre, que lo llega a tocar pero sin la fuerza como para ser considerado penal. Luego de la revisión en el VAR, Andrés Merlos mantuvo la decisión de no dar la pena máxima, lo que generó el airado reclamo de un Martirena que perdió los estribos y terminó ganándose la segunda amarilla, dejando el duelo 10 contra 10.

Sosa también vio la segunda amarilla

Después de la roja de Martirena, otro que terminó siendo expulsado fue el volante de Racing. Ya amonestado, fue a disputar una pelota dividida, dejó la pierna muy arriba e impactó la cara de Sebastián Medina, que terminó con un poco de sangre en el rostro. El árbitro Merlos consideró que esta imprudencia le valía a Sosa la segunda amonestación, por lo que la Academia se quedó con nueve.

Tapadón de Zenobio ante Maravilla

El segundo tiempo fue ganando en emociones y ocasiones de gol, y uno de los grandes protagonistas fue Zenobio, que evitó el gol de la Academia en una de las chances más claras del partido. Duván Vergara recortó hacia el medio y sacó un centro algo corto que Tomás Conechny, con gran categoría, transformó en un pase gol de espaldas al arco que dejó a Adrián Martínez mano a mano con el arquero de Tigre. Sin embargo, el '9', que atraviesa una tremenda racha sin goles, definió débil y el golero visitante le negó el tanto.

Zenobio y Cardona salvaron a Tigre

Después de un flojísimo primer tiempo, Racing salió decidido al complemento y a los cinco minutos generó la ocasión más clara de la noche. La empezó Vergara, que condujó hasta el área y la soltó para Maravilla Martínez, que llegó con lo justo a rematar pero fue tapado por Zenobio. El rebote le quedó al colombiano, pero su tiro fue salvado en la línea por Tomás Cardona, que sostuvo el cero en el arco del Matador.

Chances para ambos

El encuentro pasó de ser un aburrido empate sin goles a sumar muchas emociones en el complemento. Entre ellas, se dio un vibrante ida y vuelta promediando el complemento. Primero, Racing estuvo muy cerca con un centro de Gastón Martirena que se le complicó a la defensa de Tigre y que Zenobio alcanzó a manotear. Luego, en la contra, combinaron Ignacio Russo y Braian Martínez, que encontró con un gran pase al espacio al atacante, que sin embargo al entrar al área elevó su disparo por encima del arco de Facundo Cambeses.

Cachila Arias, expulsado en el final

En el último minuto del partido, con Tigre buscando el gol en un córner, el zaguero uruguayo quiso cortar el intento final de contraataque de Racing y en el intento le metió una tremenda patada desde atrás a Maravilla Martínez. El árbitro Andrés Merlos no tuvo dudas y expulsó directamente al defensor visitante, por lo que el Matador se quedó con diez para disputar el alargue.

Gaby Arias, a pura emoción en la previa

El arquero neuquino vivió una noche a pura emoción luego de confirmarse que no continuará en Racing el año que viene. En la previa del encuentro, el referente de la Academia recibió todo el cariño del público en el Cilindro de Avellaneda, que reconoció sus casi 8 años en el club coreando su nombre. Además, Gustavo Costas le dio un sentido abrazo y todos los jugadores del plantel posaron con él en la tradicional foto grupal, que esta vez incluyó a todos los miembros del equipo.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

El partido es transmisión de las emisoras del Grupo Prima Multimedios AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

En el último cruce de cuartos, ambos equipos pretenden ser los próximos rivales de Boca, que ya hizo su trabajo y eliminó a Argentinos Juniors el domingo a la noche. La Academia llega con un invicto de cinco partidos el Torneo Clausura, dos de ellos empates, y regresa a su estadio tras una victoria agónica frente a River por 3-2. El Matador sólo ha perdido uno de los últimos cinco casilleros y quiere dar el gran golpe.

El dueño de casa tiene una larga lista de lesionados, pero todavía no ha descartado la participación de Facundo Mura. Los que sí fueron dejados afuera de la convocatoria por Gustavo Costas son Luciano Vietto, Marcos Rojo y Matías Zaracho, que no llegaron a recuperarse de sus lesiones. En cuanto al once titular, el DT solamente realizará un cambio: ingresará Duván Vergara en lugar de Tomás Conechny para acompañar al goleador Adrián Martínez.

Gustavo Costas, técnico de Racing.

Por el lado de Tigre, los dirigidos por Diego Dabove dejaron en el camino a Lanús venciéndolo 1-0 como visitante y ahora van por otro golpe fuera de casa. El Matador tendrá dos modificaciones de cara al partido en el Cilindro, con el regreso de Joaquín Laso a la formación titular en lugar de Guillermo Soto, y la titularidad del ex Boca, Jabes Saralegui, reemplazando a Elías Cabrera.