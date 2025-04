Las dudas de Boca para el Superclásico: qué jugadores están entre algodones

A tres días del Superclásico y con la mala noticia de la lesión de Edinson Cavani, hay otros jugadores de Boca que también son duda para el duelo del domingo ante River. Si bien Fernando Gago pensaba repetir el equipo que venció a Estudiantes de La Plata el pasado viernes, sufrió varios contratiempos, sumados a la lesión del uruguayo, que despiertan incógnitas para el armado del equipo.

Además de Cavani, las dudas en el equipo pasan por Tomás Belmonte y Kevin Zenón. El volante central es quizás el que más firme esté para el cotejo ante River, ya que sufrió un cuadro febril a principios de semana pero hoy ya entrenó a la par y lo más probable es que sea de la partida. Con el ex Unión, por su parte, hay algún temor de que una molestia muscular lo complique y es por eso que entrenó diferenciado con la esperanza de estar el domingo.

Zenón, con una molestia, espera llegar para el Superclásico

Giménez a la espera, Herrera descartado

Por otra parte, Milton Giménez, el que sería reemplazante natural de Cavani, será esperado hasta último momento por el cuerpo técnico. Tanto él como Ander Herrera, que al igual que el Matador no estará en el Superclásico (no llegó a recuperarse de su desgarro en el cuádriceps derecho), todavía no se incorporaron al grupo a entrenar con normalidad. Lo del punta, al ser una lesión de tobillo, le da más chances de estar el domingo y es por eso que lo aguardan.