Mastantuono, la figura del Superclásico: qué dijo de su golazo y el consejo de un referente

En una nueva edición del Superclásico, el que festejó nuevamente fue River, que celebró con su gente una importante victoria 2-1 en el Monumental. El destacado de la tarde fue Franco Mastantuono, que marcó un golazo inolvidable de tiro libre al ángulo y, tras el encuentro, dejó varias sensaciones del que fue su primer River-Boca.

Después del triunfo del Millonario, el pibe de 17 años habló con la transmisión y opinó que la victoria del Millonario fue merecida: “Creo que fuimos justos ganadores. El primer tiempo que hicimos fuimos muy superiores, creamos muchas situaciones, hicimos los dos goles. Este equipo tiene mucho carácter, tiene un juego que está en evolución y hoy se demostró en un partido importante donde merecimos ganar”, dijo el volante ofensivo.

Sobre su golazo que abrió la cuenta en la tarde del Monumental, comentó: "Fue el partido que más espere desde que estoy en Primera. Estoy emocionado porque uno sueña con estas cosas", expresó, y destacó además la confianza que le dan dentro del plantel: "Confío mucho en mí, sé que mis compañeros me dan la libertad. Estoy muy agradecido del plantel en el que estoy, que me den tanta seguridad. El grupo de personas es increíble, a los jóvenes siempre nos empujan para adelante y sacan la presión".

Por último, reveló también la palabra de un referente que lo aconsejó antes del que fue su primer Superclásico: "Hablo mucho con el Pity (Martínez). Me ayudó él a decirme que no me enfoque en lo que es el exterior. Obvio que el clásico se vive con mucha adrenalina, donde está todo muy eufórico. Traté de concentrarme y me ayudó mucho la palabra de un jugador como él que ganó todo acá y tiene mucha jerarquía", afirmó sobre la charla con el Pity Martínez.