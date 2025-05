El ex Boca que vacunó a River y celebró eliminarlo: “No merecimos ir a los penales”

Vicente Taborda, mediocampista ofensivo con pasado en Boca Juniors, fue el protagonista del batacazo de Platense en el estadio Monumental. Con una definición sutil, anotó el gol que abrió el marcador en el empate 1-1 frente a River Plate, y luego celebró la clasificación del Calamar a las semifinales del Torneo Apertura tras imponerse en la tanda de penales.

"Estamos muy contentos. El equipo hizo un gran partido", expresó Taborda tras el encuentro. Destacó la actuación del arquero Juan Pablo Cozzani y la labor defensiva de Tomás Silva sobre Franco Mastantuono, a quien calificó como "el motor futbolístico de River".

El ex Xeneize también se refirió a la polémica arbitral que derivó en el penal para River: "Fue un error que no debería pasar, porque define partidos. Si nosotros no metíamos los penales y el arquero no atajaba, la suerte habría caído del lado de River, y no era justo, porque merecíamos ganarlo en los 90 minutos".

Con este triunfo, Platense avanza a las semifinales del torneo, dejando en el camino a uno de los favoritos y demostrando que, con unión, ambición y humildad, puede competir de igual a igual contra los grandes del fútbol argentino.