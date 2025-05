Luka Modric deja el Real Madrid tras 13 temporadas y 28 títulos

Luka Modric dejará el Real Madrid al término de la presente temporada, luego de 13 años consecutivos siendo el líder de un mediocampo con el que ganó todo en Europa y el mundo.

En total fueron 28 los títulos conquistados, lista que podría ampliarse ya que el alejamiento del talentoso futbolista se dará recién al término del Mundial de Clubes que se desarrollará en junio en Estados Unidos.

Sin embargo, la noticia toma relevancia en este momento por la previa a su último partido en el Santiago Bernabéu, donde el Madrid se presentará el sábado desde las 11:15 (de la Argentina) ante la Real Sociedad por la última fecha de la Liga que ya ganó Barcelona.

A través de sus redes sociales oficiales, Modric expresó: “Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final”, inició su escrito. “El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona”, cerró.

Juntos fueron casi imbatibles

Modric en el Madrid acumuló 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Súpercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Súpercopas de España.

Con los mismos colores, en 2018 fue el dueño del Balón de Oro y ahora se aguarda por conocer su próximo destino deportivo. Pese a que Xavi Alonso, el nuevo entrenador y ex compañero suyo, lo quería para apuntalar el nuevo proceso desde adentro del vestuario, el croata prefirió alejarse y buscar un rol de mayor protagonismo en otro club.

