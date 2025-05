Champions League: los argentinos que levantaron el trofeo más codiciado

El Paris Saint Germain de Francia y el Inter de Milán de Italia se enfrentarán este sábado en la final de la UEFA Champions League 2024/25, un trofeo que solo pudieron conquistar veintidós jugadores argentinos.

Este sábado en el Allianz Arena de la ciudad alemana de Múnich, el delantero argentino Lautaro Martínez tiene su segunda chance de transformarse en el vigesimotercer argentino en levantar la UEFA Champions League. Tras haber perdido la final de la edición 2022/23 ante el Manchester City de Inglaterra, el bahiense tendrá una nueva posibilidad de conquistar Europa con la camiseta del Inter de Milán de Italia.

Este trofeo lo conquistaron veintidós argentinos desde que se inauguró el certamen en la temporada 1955/56 con el Real Madrid de España como campeón con el astro oriundo de la localidad porteña de Barracas, Alfredo Di Stefano, y el delantero pergaminense, Héctor Rial.

Estos dos son los argentinos con más conquistas (5) y formaron parte de las cinco primeras Champions League del conjunto madrileño que se dieron de manera consecutiva entre 1955 y 1960.

El mediocampista entrerriano, Roque Olsen, formó parte del campeón de la edición de 1956/57 y el arquero ex Racing de Avellaneda, Rogelio Domínguez se integró al plantel en la temporada 1957/58, siendo campeón en dicha edición y en las dos siguientes.

Tuvieron que pasar 36 años para que un argentino vuelva a levantar la Champions League y el que rompió la racha fue el lateral izquierdo Juan Pablo Sorín con la Juventus de Italia en la temporada 1995/96.

En la edición 1997/98, el mediocampista Fernando Redondo fue parte de la séptima conquista del Real Madrid y, en la temporada 1999/00, ganó la octava junto a otro argentino: el arquero Albano Bizarri. El ex jugador de Argentinos Juniors ganó su tercera Champions League en la 2002/03 con la camiseta del Milán de Italia junto al defensor José Chamot.

El ex mediocampista de River, Santiago Solari, integró el plantel del Real Madrid que ganó la novena Champions League de la historia del club en la temporada 2001/02 en el Hampden Park de la capital escocesa de Glasgow con el inolvidable gol de volea del francés Zinedine Zidane.

En la temporada 2005/06 hubo un antes y un después en la historia del certamen con la irrupción del astro argentino Lionel Messi que, en dicha edición, conquistó el trofeo con el Barcelona de España junto al delantero ex River, Maximiliano López. El rosarino ganó otras tres Champions League más con el conjunto catalán en las ediciones de 2008/09, 2010/11 y 2014/15, la segunda con el defensor Gabriel Milito y el mediocampista Javier Mascherano, que formó parte de la última, dentro del plantel.

El oriundo de Ciudadela, Carlos Tevez, conquistó la Champions League con el Manchester United de Inglaterra en la temporada 2007/08, siendo el primer campeón invicto y ganando la primera final europea entre ingleses.

En la edición 2009/10, al mando del entrenador portugués José Mourinho, el Inter de Milán de Italia conquistó su tercera Champions League con cuatro argentinos en el plantel: el histórico capitán Javier Zanetti, el defensor Walter Samuel, el mediocampista Esteban Cambiasso y el goleador Diego Milito.

El rosarino Ángel Di María fue campeón en la 2013/14 con el Real Madrid, el arquero Wilfredo Caballero lo fue con el Chelsea en la 2020/21, el delantero campeón del mundo Julián Álvarez conquistó la primera del Manchester City en la edición 2022/23 y, en la última temporada, el hispano argentino Nicolás Paz la ganó con el Real Madrid.