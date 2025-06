Palermo confesó lo que debe tener un 9 para jugar en Boca: ¿Qué dijo sobre Cavani?

Con la mira puesta en el Mundial de Clubes 2025 y el regreso de Miguel Ángel Russo al banco, Boca Juniors busca reconstruirse. En este contexto, Martín Palermo, ídolo del club, analizó el presente del Xeneize en una entrevista en ESPN y apuntó al carácter que se necesita para vestir la camiseta azul y oro y salió al cruce de las críticas contra Edinson Cavani.

“En Boca, además de tener condiciones, tenés que ser distinto, tu cabeza tiene que ser distinta. Vivir ahí adentro no es para cualquiera. Tenés que tener una personalidad muy especial”, sentenció el "Loco" en diálogo con F12, el programa de ESPN.

“Falta ese hambre que había antes, y eso no lo puede corregir un entrenador. Si no sentís ir a presionar al central para hacer el gol…”, lanzó, en un análisis que apunta al espíritu del equipo actual. En Boca, remarcó, no alcanza con el talento: hay que tener fuego interno.

En ese marco, Palermo también fue consultado por Cavani, quien atraviesa un semestre irregular: solo convirtió 2 goles en 12 partidos y falló en instancias decisivas, como el repechaje de la Libertadores ante Alianza Lima de Perú.

El Titán no dudó en salir a bancarlo: “Sí, lo puede errar, ¿por qué no? Es fútbol y un ser humano. Puede pasar, a los mejores también les pasa. ¿Por eso vamos a juzgar la carrera de un tipo como Cavani?”, respondió con firmeza.

Edinson Cavani convirtió 2 goles en 12 partidos.

Si bien el uruguayo está lejos de su mejor nivel, Palermo eligió valorar su trayectoria antes que sumarse a las críticas. “Jugó en los equipos donde jugó, hizo lo que hizo. No hay que olvidarse de eso”, agregó. En su visión, el juicio no debe hacerse por un gol errado, sino por una carrera.

Palermo también opinó sobre la vuelta de Miguel Ángel Russo, su exentrenador en la Libertadores 2007: “Ha estado en muchos planteles con grandes nombres y eso es lo que a él le avala. La experiencia lo respalda para estar al frente de un equipo con grandes jugadores”.

Miguel Ángel Russo ganó la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors.

Por último, el exgoleador de Boca no se olvidó de Platense, equipo que dirigió hasta diciembre de 2023 y que hoy disfruta del primer título de su historia: “No fue casualidad. Hubo un trabajo previo. La dirigencia siguió la línea que marqué y por eso le agradezco a la dupla, Orsi-Gómez, por reconocer el laburo que uno dejó”.