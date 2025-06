Barcelona apunta a Kevin Lomónaco: ¿se va de Independiente?

En las últimas horas se dio a conocer el interés de uno de los clubes grandes de Europa de poder contratar al defensor de Independiente, Kevin Lomónaco, de gran momento futbolístico en el torneo local.

Uno de los portales más reconocidos de España, dio a conocer la noticia que Barcelona quiere contratar los servicios del central, jugador clave y pieza fundamental del conjunto dirigido por Julio Vaccari.

El central del Rojo fue citado a la selección argentina por Lionel Scaloni para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina venció a Chile y empató con Colombia. Aunque no sumó minutos, fue convocado debido a sus buenas actuaciones en Independiente donde pudo demostrar su buen juego y jerarquía para salir jugando desde el fondo con pelota dominada.

Cabe destacar que el defensor tiene contrato vigente con la institución de Avellaneda y su cláusula de salida es de 20 millones de dólares. Por lo que los directivos del club ante los rumores declararon que “si no llegaba una oferta interesante desde Europa, el jugador quedaría en el club”.

El futbolista expresó sentirse bien y a gusto en el Rojo pero “si llegara una oferta formal desde afuera sería analizada por él y por el club y vería lo mejor para ambas partes”, señalaron fuentes cercanas a la institución.

“Cumbia Lomónaco”, como lo bautizaron sus compañeros, pasó por varios clubes antes de llegar al Rojo. De las inferiores subió al equipo principal de Lanús en 2020 bajo las ordenes de Luis Zubeldía, luego pasó por Platense, Red Bull Bragantino de Brasil y Tigre, para luego llegar a Independiente donde se convirtió en uno de los referentes del plantel.

Desde el entorno del jugador no se descarta una posible venta en este mercado pases y ven con buenos ojos el salto al fútbol europeo.