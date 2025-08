El mensaje de Fran Cerúndolo tras retirarse por lesión del Masters 1000 de Toronto

Luego de ser el argentino que más lejos llegó en el Masters 1000 de Toronto, una lesión obligó a Francisco Cerúndolo a retirarse en su duelo de octavos de final ante Alexander Zverev cuando perdía por 6-4 y 1-0. Luego de aquel forzoso abandono por una lesión abdominal que truncó su participación en el certamen canadiense, hoy la principal raqueta argentina dejó un mensaje en sus redes sociales.

"Lo siento, Toronto. Intenté lo mejor pero no pude continuar. Gracias a todos por el apoyo. Es tiempo de descansar y recuperarme", escribió en sus cuentas de X e Instagram, donde además subió una historia deseándole lo mejor a su rival, número 3 del mundo, contra el que tuvo su primera caída en cuatro encuentros disputados entre ambos.

Cerúndolo ya había manifestado una dolencia en la zona abdominal en el partido que le ganó a Tomás Etcheverry en la tercera ronda del certamen. En aquel encuentro recibió asistencia de un fisio, pero pudo continuar. Esta vez, Fran también pidió medical timeout contra Zverev cuando caía 2-3 en el primer set. El argentino, ubicado 24° en el ranking ATP, luchó por continuar en el encuentro pero ni bien comenzó el segundo set el dolor fue insportable y lo obligó a abandonar el Masters 1000 de Toronto sin poder terminar el partido.

La próxima parada para Cerúndolo es el Masters 1000 de Cincinnati, que comienza el 7 de agosto. De ahí luego su calendario continuará en ATP 500 de Winston-Salem y el 23 de agosto comenzará el US Open. En los próximos días se conocerá cuál es la gravedad de la lesión de Fran y si toma o no la decisión de no estar en alguno de los torneos previos para recuperarse de cara al último Grand Slam del año.

El gesto de Zverev con Cerúndolo

Luego de la confirmación de que el Bocón no continuaba en el partido y su pase automático a los cuartos de final, el alemán tuvo palabras elogiosas para con el argentino cuando enfrentó a los micrófonos. "Es un jugador increíble, pero más aún como persona. Somos muy cercanos. Lo vi molesto (por la lesión), pero también sé que una lesión en el abdomen es muy peligrosa", dijo Zverev, que mantiene una buena relación afuera de la cancha con Cerúndolo.

Además, contó que, ante la insistencia del porteño por continuar pese al dolor, lo invitó a reflexionar pensando en los torneos que vienen: "Vi lágrimas en sus ojos y entiendo que quería seguir jugando por la gente, pero una lesión así puede ir muy rápido de tomarte unos días a unos meses y le dije que quizás tenía que parar y cuidarse. Está teniendo una temporada increíble, quiero verlo en el circuito y bien", expresó el 3° del mundo.