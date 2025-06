Real Madrid y un debut para el olvido: le atajaron un penal y empató con Al Hilal

La primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes se cerró con una sorpresa: Real Madrid empató 1-1 frente al Al Hilal en su debut por el Grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami. En la primera presentación de Xabi Alonso como entrenador del Merengue y con la ausencia de Kylian Mbappé, que se lo perdió por un cuadro febril, los españoles no jugaron bien e incluso desperdiciaron un penal: Yassine Bounou se lo atajó a Federico Valverde y sostuvo la igualdad. Gonzalo García adelantó a la Casa Blanca y el portugués Ruben Neves, de penal, igualó para el elenco árabe.

No fue fácil el duelo para un Real Madrid que tuvo un primer tiempo complicado sufriendo los contraataques de un Al Hilal que exigió a Thibaut Courtois en más de una ocasión e incluso consiguió un gol, anulado a Renan Lodi por offside. A pesar de esas dificultades, el Merengue se puso en ventaja con un contraataque perfectamente ejecutado que Gonzalo García, quien reemplazó a Mbappé, transformó en el 1-0. Sin embargo, una distracción a poco del descanso le costó carísimo a los de Xabi Alonso. Un penal de Raúl Asensio sobre Marcos Leonardo le dio la chance de igualar a Neves, que el portugués no desaprovechó.

Gonzalo García reemplazó a Mbappé y respondió con gol. (Foto: X @RealMadrid)

A pesar de salir con mayor agresividad al segundo tiempo y generar chances claras para ganarlo, los españoles no tuvieron efectividad y, con el correr de los minutos, empezaron a tener muchas dificultades para encontrar jugadas de peligro ante un Al Hilal que cada tanto amenazaba también de contra. Cuando el encuentro se iba, llegó la oportunidad del encuentro para el Merengue con la polémica del encuentro: Yasser Al-Qahtani golpeó con su brazo a Fran García dentro del área y el argentino Facundo Tello, tras revisar la acción, cobró penal. Valverde se hizo cargo de la ejecución, pero el marroquí Bono se hizo gigante deteniendo su remate.

Bono se agrandó ante Valverde y se hizo figura en el final. (Foto: AP)

Tras esa acción clave a los 91 minutos de juego, el conjunto madrileño terminó sin la capacidad de doblegar a los árabes y terminó siendo un debut amargo de Xabi Alonso, cuyo equipo no pudo imponerse ni colectivamente ni tirando de sus individualidades. Pese a la decisión acertada de García en reemplazo de un Mbappé indispuesto, no pudo verse demasiado de la idea del DT en su estreno y el mundo hablará de que la Casa Blanca no pudo frente a un equipo de Arabia Saudita, que se lleva un resultado histórico en su primer encuentro.

Real Madrid 1-1 Al Hilal, los goles

Después de sufrir varios contragolpes del conjunto saudí, el Merengue le dio a su rival una dosis de su propia medicina con un gran contraataque que se transformó en el 1-0. Gonzalo García empezó pivoteando en mitad de cancha, descargó para Federico Valverde, y este para Rodrygo, que le tiró el centro a un García que finalizó lo que comenzó empujándola a la red. Debut soñado para el joven delantero de 20 años.

A pesar del 1-0, el conjunto saudí no se rindió e iba a encontrar el empate gracias a un error defensivo del Madrid. Después de perder una pelota en el área, Raúl Asensio agarró en el área a Marcos Leonardo y le cometió penal. Facundo Tello sancionó la falta y el encargado fue Rubén Neves, que envió para el otro lado a Thibaut Courtois decretando el 1-1.

Ante la ausencia del crack francés, Alonso comunicó su primera gran decisión en la que será su primera formación como DT de la Casa Blanca. El reemplazante de Kiki será el juvenil Gonzalo García, uno de los cuatro canteranos madridistas que el técnico metió dentro de la lista de buena fe. El delantero de 20 años tiene algunos partidos y ya supo ser héroe con el Real Madrid, ya que metió un tanto ante Leganés en el descuento para clasificar a semifinales de Copa del Rey la pasada campaña. El '9' del RM Castilla, filial del Merengue, registró 25 goles en 36 partidos en la pasada temporada.

Bono le atajó un penal a Valverde

El gol anulado a Al Hilal

En un primer tiempo muy sufrido para el Merengue, el primer gol del encuentro llegó del lado saudí. El brasileño Renan Lodi culminaba un contraataque con una gran definición tras un pase de Salem Al Dawsari, pero el lateral estaba apenas en offside cuando partió la asistencia del volante.

Formaciones:

Real Madrid: Thiabut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Aurelién Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinicius Júnior y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Al Hilal: Yassine Bounou; Al Tambakti, Kalidou Koulibaly, Al Bulayhi; João Cancelo, Rubén Neves, Sergey Milinkovic-Savic, Renan Lodi; Malcolm, Turki y Salem. DT: Mohammad Al-Shalhoub.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

La previa

Con la necesidad de ganar algo en una temporada de sequía, el conjunto español apunta a esta competencia internacional, a la que llega en una etapa de transición. Luego de una exitosa etapa en Bayer Leverkusen, Xabi Alonso llega al equipo donde se consagró como jugador para reemplazar a Carlo Ancelotti en el banco de suplentes. Después de culminar la anterior campaña sin títulos, hacerse con esta nueva versión del Mundial de Clubes sería un comienzo inmejorable para los madridistas y el entrenador vasco.

Será el estreno de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

Con las llegadas confirmadas de Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen (además de la de Franco Mastantuono, que se sumará en agosto), quienes harían su debut en el día de hoy junto al nuevo DT, la gran incógnita para hoy es la presencia de Mbappe, quien no entrenó con normalidad los últimos días por un cuadro de fiebre, y es probable que no arranque el encuentro hoy.

Del otro lado, Al Hilal es uno de los equipos asiáticos con mejor plantel en este Mundial de Clubes. La inyección del fondo soberano saudí (PIF) que comenzó en 2023 empezó a forjar un gran plantel y, pese a no contar más con la presencia de Neymar, cuenta con otras figuras como el arquero Yassine Bounou, João Cancelo y Rubén Neves, entre otros. Además, también tendrá DT debutante: Simone Inzaghi, dos veces finalista de Champions y campeón de varios títulos con el Inter, acordó su llegada y se estrenará hoy ante el Merengue.