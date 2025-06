Presentaron a Miguel Ángel Russo: "Sé lo que es el mundo Boca"

Acompañado por Juan Román Riquelme, presidente de la Institución, Miguel Ángel Russo fue presentado de manera oficial como el nuevo DT de Boca. “me agarra en un momento muy feliz de mi vida”. dijo el último ganador de la Copa Libertadores para el Xeneize.

En el medio de polémicas, urgencias futbolísticas y el tiempo perdido de cara al Mundial de Clubes, Boca ya tiene a Russo como su nuevo DT trabajando hace varios días, pero que tuvo su presentación oficial en el mediodía del lunes. "Estoy muy contento porque sé lo que es Boca. Sé lo que vamos a jugar y estar en este momento es una alegría muy grande. Me gusta lo que hago y estoy muy bien con mi cuerpo técnico. Siempre buscando lo mejor" expresó.

Por su parte, el presidente Juan Román Riquelme, expresó que “Hoy para mí es un día diferente. Tengo mucha felicidad. Presentamos al último DT que nos regaló la Copa Libertadores y porque es mi amigo. Vamos a intentar ayudarlo. Ojalá que disfrutes. Te quiero y felicidades”.

El tema más sobresaliente fue su salida de San Lorenzo, quedando en el ojo de la tormenta mientras el ciclón jugaba una semifinal. “Se dijeron muchas tonterías. La gente de fútbol, muchos presidentes ex jugadores saben cómo manejarse. Siempre hemos estado hablando, Román siempre me llamaba. Hemos mantenido una relación propia muy cerrada. Y cómo la puede tener con Belloso, que han sido futbolistas, que tienen mis mismos códigos. La mayoría de lo que se dijo no son verdades”.

Merentiel recibió la ciudadanía y liberó un cupo de extranjero

Con relación al plantel actual y el trabajo realizado en los últimos días, Russo hizo hincapié en “Hay que aportar la forma de juego que tiene que tener este club”, agregando además que con los jugadores se está hablando de forma colectiva e individual. “La gente del Consejo se están moviendo mucho, pero hasta que no se concrete, hay que tener mucha calma”.

Para el Xeneize, el calendario inmediato será el debut en el Mundial de clubes, lugar donde “Boca está por la grandeza que tiene” según Russo. El primer partido es ante Benfica el lunes 16 a las 19hs. Luego ante el Bayern Múnich el 20 a las 22hs, y será el 24 a las 16hs ante Auckland City.