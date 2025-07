La fuerte pelea en vivo de Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke que se volvió viral en las redes

En las últimas horas, Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke se convirtieron en tendencia en las redes sociales, a partir de una supuesta deuda que la actriz tendría con la periodista y la cual data desde al menos unos diez años.

Todo comenzó a partir de un descargo de la expareja de Fabián Doman en sus redes, quien aseguró que Vélez le debían algunos pagos por sus grabaciones en Los Grimaldi, durante 2013, proyecto que era llevado adelante por la actriz junto a su pareja, Fabián Rodríguez, quien se suicidó en esa época.

“Desde el 2013 que estoy peleando por una pequeña deuda, que para mi en ese momento era un montón porque trabajaba de lunes a lunes, me había separado, necesitaba realmente el dinero, y fue ahí que hizo Los Grimaldi. En ese proyecto estaba Nazarena Vélez, y con el fallecimiento de su marido, yo la llamó a ella y le dije que podía pagarme en cuotas, en uno, dos o tres años. Pasó ese tiempo, no llegó nada, fui a ver a su abogado, que era mi mismo abogado, y él me dijo que Nazarena ya había enviado toda la plata a Actores, medio por el cual cobramos muchas de las personas que estamos en el medio”, resumió Evelyn sobre el conflicto con la panelista de LAM.

Con la bomba detonada, Nazarena hizo lo propio en el ciclo de Ángel de Brito y tildó de “mala leche” y “mentirosa” a Evelyn, ya que confió que a ella, como a todo el elenco se le canceló la totalidad de la deuda que reclama.

“Estuve buscando todo el fin de semana papeles de Fabián, es un tema que me duele, que como productora no me gusta, porque yo contrato gente. Yo me rompí el alma en ese momento para pagar. Jamás nadie apareció para reclamar lo que ella está reclamando… incluso lo tuve que llamar a Diego Pérez para preguntarle si era real que grabábamos 20 horas días, y él me dijo que los sábados, de 11 a 12 ensayábamos y de 12 a 16 grabábamos, porque yo quería que el ciclo tuviera cosas actuales, de la semana”, se defendió la actriz, ante la atenta mirada de Ángel de Brito y sus angelitas.

Sin embargo, en medio de todo esto, Evelyn se comunicó con De Brito para seguir contando su versión, y fue allí que se dio un fuerte cruce con Nazarena.

“Evelyn, si vas a ser concejal tené un poquito más de empatía por la gente, porque fuiste muy mala mina, te comportaste muy mal conmigo, yo no merecía que me hicieras ese escrache, me pareces de verdad ‘mala leche’”, lanzó Vélez, recordando que Von Brocke está postulada a un cargo político, cuando fue interrumpida por Evelyn, con la frase: “Vos deberías de haber tenido la empatía”.

Ante esto, Nazarena explotó con un exabrupto, el cual se viralizó en las redes rápidamente. “Pero chúpame las tet…, pelotud…”, grito Vélez, completamente descolocada.