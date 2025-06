Benfica quiere sepultar las chances de Boca ante Bayern Múnich: a qué hora juega

En el otro encuentro que cierra el Grupo C del Mundial de Clubes, y donde Boca tendrá todo el tiempo la atención, Benfica y Bayern Múnich se enfrentan en el Bank of America Stadium de Charlotte. Los portugueses van en busca del resultado que los deposite en octavos de final de la competencia ante un ya clasificado conjunto alemán, que sin embargo no especulará y pondrá en cancha lo mejor que tiene. A las Águilas, que tendrán a Ángel Di María y Nicolás Otamendi desde el arranque, les basta con un empate para pasar, pero una victoria les significaría el primer lugar de la zona y un potencial mejor cruce en la siguiente fase.

El equipo dirigido por Bruno Lage suma cuatro puntos tras golear 6-0 a Auckland City y el 2-2 frente a Boca de la primera jornada, resultados que lo ubican segundo en el grupo. Pensando en el duelo, Álvaro Carreras y Florentino Luis serán dos de las ausencias importantes de unos lusitanos que necesitan al menos empatar para asegurar su clasificación. Caer ante Bayern obliga a Benfica a depender de que el elenco argentino no supere a los neozelandeses por más de seis goles en el otro encuentro del grupo. Además, una potencial eliminación significaría la despedida de Di María de las Águilas, ya que tras el Mundial de Clubes se sumará a Rosario Central.

Podría ser el último encuentro de Di María en Benfica antes de su partida a Rosario Central. (Foto: X @SLBenfica)

Bayern Múnich, por su parte, llega a este duelo con puntaje ideal. El conjunto alemán inició el torneo con un rutilante 10-0 ante Auckland City y viene de superar 2-1 a Boca en Miami con un gol de Michael Olise sobre la hora, victoria que aseguró su clasificación a octavos de final. Pese a liderar el grupo con seis unidades, el entrenador Vincent Kompany no guardará titulares para el duelo de hoy, ya que una derrota podría hacerle perder el primer puesto de la zona. La única posible ausencia en los bávaros es la de Jamal Musiala, que luego de ingresar como suplente en el anterior duelo debió salir con una molestia muscular. No obstante, entrenó y podría estar entre los suplentes.

Posibles Formaciones

Benfica: Anatoliy Trubin; Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl; Renato Sanches, Leandro Barreiro; Kerem Aktürkoğlu, Andreas Schjelderup, Angel Di Maria; Vangelis Pavlidis.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Josip Stanišić, JonathanTah, Raphael Guerreiro; Leon Goretzka, Joshua Kimmich; Kingsley Coman, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane.

Estadio: Bank of America Stadium.

Árbitro: Francois Letexier (Francia).