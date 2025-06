Un torneo amateur con un mensaje para repavimentar una ruta rionegrina

La Asociación Civil de Fútbol amateur de Catriel, con personería jurídica desde el 2020, pero que se creó en 1994, organizó para este fin de semana, la realización de un torneo llamado “Políticos de la Nación Argentina, repavimenten la Ruta Nacional 151”. Un título con inventiva de comedia pero que intenta visibilizar el estado calamitoso de una ruta trágica y abandonada. El ingenio popular que no descansa. La desidia tampoco. La demanda eterna de la gente hacia sus gobernantes y un pedido que se renueva a viva voz pero que tiene oídos sordos.

Al respecto el profesor Cristian Pereyra, presidente de la Asociación Civil de Fútbol Catriel comentó con respecto al certamen que "sabemos que no es una oración para un Torneo de Futbol, pero nuestra entidad cumpliendo 31 años de vida, prácticamente lo mismos años que la ruta está deteriorada o como dice el comunicado de la gente y quienes la transitamos detonada".

"La ruta nacional 151 tiene una extensión de 315 kilómetros y es una arteria fundamental para la conexión entre el Alto Valle de Río Negro, con el norte de la Patagonia y la región de cuyo, también es conocida como la ruta del Petróleo. Tiene un récord increíble de personas fallecida por accidentes, una muerte cada seis días, por lo que seguramente ya muchas personas cambiaron la denominación de la Ruta del Petróleo por la ruta de la Muerte", admitió.

Luego comentó que "esta ruta no se puede parchar más ni tapar los pozos, esta ruta hay que repavimentarla por completo. Este torneo de fútbol es para sumar más un pedido a Nación sobre esto que sucede en las rutas Argentinas. Esta ruta la transita muchísima gente y no queremos más muertes".

En declaraciones al programa Pasión por el Deporte que se emite por 𝗟𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 Digital 𝟵𝟲.𝟯 de General Roca el dirigente de Catriel aseveró que "queremos poner un grano de arena desde nuestra asociación civil de fútbol para que nos den una respuesta a este pedido. Los regionales sabemos del pedido formales y permanentes de diferentes Intendentes y gobernadores a Vialidad Nacional, para que se declare la emergencia vial y que de una vez por todas, no nos mientan más y se realice la repavimentación de verdad" y agregó que "los Patagónicos nos merecemos esta obra que hace años y años nos prometen. Cuando nuestros deportistas tienen que participar en encuentros provinciales los micros, o trafic no quieren venir a buscarlos a Catriel o 25 de Mayo, sino que se trasladen hasta Cipolletti es una pena realmente porque no somos escuchados".

La gente de la zona de Catriel, en el norte rionegrino, renueva permanentemente su pedido desesperado para que la traza que los comunica, al sur con el resto de la provincia y al norte con la región de Cuyo, sea repavimentada. Los reclamos generalmente son por los carriles habituales, aunque también algunos dejan lugar para el ingenio a pesar de que el contexto es un verdadero drama.

La Ruta Nacional 151 recorre dos provincias, nace en la rotonda de Cipolletti antes del puente carretero con Neuquén y termina su recorrido en el oeste de la provincia de La Pampa, cerca de la ciudad de Santa Isabel. No sólo es el petroleo. La Ruta 151 es la vía de ingreso del turismo a la provincia por el norte, es usada por la comunidad educativa debido a la sede en Cinco Saltos de la UNCo y también como única ruta para el arribo o egreso de frutas y hortalizas, en el intercambio con la región cuyana.