Habló Ignacio Malcorra tras la polémica sanción a los niños de Newell's de la foto

Ignacio Malcorra nunca imaginó que una simple foto tomada junto a niños con la camiseta de Newell’s iba a desatar la ridícula y repudiable sanción del club Rojinegro con los jugadores de infantiles.

Referente de Central, el nacido en la ciudad rionegrina de Río Colorado acudió al predio Malvinas de la ciudad santafesina para ver un partido que su hijo, integrante de Defensores de Funes, disputó contras las infantiles de Newell’s Old Boys.

Del hecho hace más de dos meses, por eso la vestimenta veraniega en la ocasión que se viralizó semanas más tarde y explotó en todos los medios hace pocos días atrás.

Este viernes, Malcorra atendió a la prensa y se refirió a toda la repercusión. Pese al tiempo transcurridos, sus palabras no ocultaron el asombro. “Me da mucha tristeza, me pone mal por los nenes. Siempre me saqué fotos con todos, ellos no tienen ninguna maldad, se sacaron una foto con un jugador de Primera División. Yo hubiera hecho lo mismo”, aseguró el enganche.

Lo cierto es que la dirigencia de Newell’s no tuvo su mismo pensamiento y por eso decidió suspender a los jugadores que finalmente terminaron siendo retirados de los entrenamientos habituales por sus propios padres.

También Scaloni

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Nacional y surgido futbolísticamente en Newell’s hizo mención al hecho en la previa al viaje a Chile para enfrentar a La Roja.

Allí, también ante la prensa, el ex mediocampista internacional tuvo palabras similares a la de Malcorra. “Debemos hacer todo lo contrario a lo que hicieron los dirigentes. Sacarse esa foto debería ser algo normal”, dijo hace pocos días atrás.

Y ahora los pasacalles

Rápidamente, la ridícula sanción a los niños tomó otros caminos y en el alambrado de uno de los portones de acceso al estadio Marcelo Bielsa colgaron un pasacalle con la frase: “A$tore: con los chicos no. Sólo querían una foto con papá”.

Astore es el apellido de Ignacio, el presidente de Newell’s, la institución que sancionó a los seis niños con la quita de las becas deportivas que poseían y una suspensión de tres meses. El remate de la pancarta es una alusión directa a la diferente de victorias en favor del Canalla sobre La Lepra en la histórica de clásicos de la ciudad.