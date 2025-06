Con Messi de titular, Argentina recibe al necesitado y convulsionado Colombia

La Selección Argentina recibe a Colombia en el Monumental desde las 21, por la 16º jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Si el elenco nacional derrota al cafetero, que llega envuelto en polémica, lo deja con grandes incertidumbres de cara a la clasificación a la Copa del Mundo del año que viene.

El combinado nacional que dirige Lionel Scaloni es el líder absoluto: logró obtener el pasaje a la cita ecuménica ante Brasil, viene de vencer el jueves pasado a Chile por 1 a 0 en Santiago, contará con el regreso de Lionel Andrés Messi de titular, quien ingresó en la segunda mitad en el triunfo ante los trasandinos.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital desde las 20.45 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 y las repetidoras de la corporación en distintas ciudades de Río Negro y Neuquén.

La Albiceleste tiene asegurado el primer puesto, posee 34 puntos y consiguió una diferencia de diez unidades con Ecuador y Paraguay, los inmediatos perseguidores, a falta de nueve puntos por disputarse. El seleccionado que comanda tácticamente el argentino Néstor Lorenzo se encuentra en la sexta posición, por el momento es el último en ingresar de manera directa al Mundial.

El último enfrentamiento entre ambos se disputó en Barranquilla, donde el seleccionado argentino perdió por 2 a 1 en la primera rueda de las Eliminatorias y ahora buscará revancha e intentará emular aquella vez que venció a los Cafeteros en la final de la Copa América 2024, en Estados Unidos, por la mínima diferencia, para levantar el trofeo y consagrarse bicampeona.

La Albiceleste llega a paso firme. Tres triunfos consecutivos, viene de vencer a Uruguay 1 a 0 en el Centenario de Montevideo con golazo de Thiago Almada, goleó a Brasil por 4 a 1 en el Monumental y la semana pasada derrotó en su última presentación a Chile por 1 a 0, dejándolo casi afuera del Mundial por tercer certamen consecutivo. Vale destacar que para estos dos partidos, Scaloni incorporó en los convocados varios nombres del fútbol argentino como son Kevin Lomónaco, Mariano Troilo y el joven Franco Mastantuono.

Dichas convocatorias fueron a raíz de las varias ausencias que tenía por acumulación de amarillas eran las de Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández. Por su parte, Nicolás González, al igual que los tres mencionados, podría reaparecer tras lo que fue su sanción de dos partidos por la roja ante Uruguay.

En contraposición, Nicolás Tagliafico es una baja obligada por alcanzar su segunda amarilla ante Chile, y en su lugar la figura de Facundo Medina empieza a tomar forma. El ex River le ganaría la pulseada a Valentín Barco. La otra duda esta en el mediocampo, entre Paredes y Simeone. Si Scaloni elige al ex Boca, Argentina jugará con cuatro mediocampistas pero si elige al jugador de Atletico Madrid, habrán tres delanteros ante Colombia.

Por último, hay que esperar para conocer el estado físico de Lautaro Martínez, que llegó al límite luego de la final de la Champions League y no jugó ante Chile, mientras que Julián Álvarez sería titular esté o no el Toro de Bahía Blanca.

Por su parte, Colombia está cerca de lograr su objetivo: jugar el Mundial 2026 luego de su ausencia en Qatar 2022, pero no deben aflojar su andar ya que siguen con chances de quedar afuera inclusive. Los Cafeteros hace cinco jornadas que no ganan, en floja actuación empató con Perú 1 a 1 y es por ello que se enfrentan a a la posibilidad de no conseguir lo buscado. El equipo de Néstor Lorenzo por el momento está en la sexta posición, en el final de la clasificación directa con 21 puntos, una diferencia de solo 3 unidades sobre Venezuela, que está en el repechaje. En su calendario solo restan 3 partidos: Argentina, Bolivia y Venezuela, por lo que serán 3 choques claves, e incluso directos.

Vale destacar que el combinado cafetero llega envuelto en un escándalo. Jhon Durán habría protagonizado un episodio violento en los vestuarios tras el empate ante los incaicos, donde enfrentó al cuerpo técnico, con Néstor Lorenzo incluido, y fue necesario que varios compañeros intervinieran para frenar la tensión, entre ellos James Rodríguez. Más tarde, fue desafectado.

Todo habría comenzado cuando, ya finalizado el encuentro, el delantero irrumpió en los camerinos insultando y alterado, lo que generó desconcierto entre sus compañeros. En ese contexto, el DT se acercó con la intención de calmar al atacante, pero lejos de descomprimir, eso habría agravado el conflicto. Según el mismo periodista, el jugador del Al-Nassr se abalanzó sobre el entrenador y lo tomó de la ropa en un acto de descontrol que generó alarma.

Probables Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guilano Simeone, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Cristian Borja; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Hora de Inicio: 21.00

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)

VAR: Derlis López (Paraguay)

AVAR: Carlos Paul Benítez (Paraguay)

Estadio: Estadio Monumental