El nuevo ciclo de Russo no arranca: Boca sigue sin rumbo ni victorias

Ni la tercera vuelta de Miguel Ángel Russo alcanzó para cortar la malaria. Boca empató 0 a 0 con Argentinos Juniors en La Paternal, dejó otra vez una imagen pálida y sigue sin ganar desde que asumió el nuevo viejo entrenador. La última victoria Xeneize fue hace casi tres meses, con Fernando Gago aún en el banco. Desde entonces: cuatro empates, una derrota y una frustración creciente.

El arranque del Torneo Clausura dejó sensaciones que ya no sorprenden. Un equipo sin chispa, sin ideas claras y con varios jugadores fuera de nivel. “Tenemos que elevar niveles”, repitió Russo, pero el diagnóstico ya suena a disco rayado. En el segundo tiempo, Boca directamente se tiró atrás y apostó a alguna contra aislada. Las más claras las tuvo en los pies de Merentiel, que eligió mal en las dos.

El equipo aún no muestra señales de reacción: Boca no encuentra ni rumbo ni orden

La historia se repite y el hincha ya no compra excusas. En los medios y redes no se salva nadie: desde Juan Román Riquelme hasta el último suplente, pasando por el DT, la Comisión Directiva y el pobre mercado de pases. ¿En serio Boca se retiró del mercado? Paredes todavía no debutó y vio todo desde el palco.

“No estamos a la altura”, fue otra de las frases que sonó fuerte entre los propios. Y no es para menos: el equipo lleva ocho partidos sin ganar y parece haber perdido incluso la intención de ser protagonista. La falta de respuestas en la cancha y de nombres que ilusionen afuera preocupan cada vez más. A este paso, el Clausura se hará largo.

La próxima parada será en casa, ante Unión. En la Bombonera, donde el murmullo puede convertirse en reclamo. Porque si bien la temporada recién empieza, la paciencia de los hinchas de Boca ya esta llegando a su limite.