Boca acelera por Gastón Hernández y espera respuesta de San Lorenzo

Boca no baja la persiana del mercado y va por una de las piezas más firmes de San Lorenzo. En medio del delicado presente futbolístico del equipo, Juan Román Riquelme se comunicó directamente con la dirigencia azulgrana para intentar avanzar por Gastón Hernández, el zaguero sanrafaelino de 27 años que hoy lleva la cinta en el Ciclón.

El Xeneize ofreció 4 millones de dólares por la totalidad del pase del defensor, pero desde San Lorenzo avisaron que analizarán la propuesta y darán una respuesta en los próximos días. El jugador tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

La posible salida del capitán no está en los planes de Damián Ayude, el entrenador azulgrana, quien pretende sostener una base de experiencia en el equipo pese a las urgencias económicas que arrastra el club. Aun así, los números pesan y en Boedo saben que la transferencia podría aliviar las cuentas. “Yo no sé nada, no me llamó nadie. Estoy enfocado en San Lorenzo y sería una falta de respeto hablar de otra cosa”, respondió Hernández tras el último partido, sin querer abrir el juego, aunque sin cerrar ninguna puerta.

El central sanjuanino de 28 años ya había estado en el radar de Boca a fines de 2024, pero la situación no quedó en más que sondeos. Ahora, la gestión se reactivó por pedido del propio Miguel Ángel Russo, que busca reforzar la última línea tras la lesión de Nicolás Figal y las salidas casi seguras de Marcos Rojo y Cristian Lema, que no son tenidos en cuenta, lo que deja al entrenador con menos alternativas en la zaga.