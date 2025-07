AmeriCup 2025: Comenzaron los entrenamientos de la Selección Argentina en España

Bajo las órdenes del entrenador Pablo Prigioni, la selección mayor masculina de basquet entrena en Madrid de cara a la AmeriCup 2025, que se realizará entre 22 y 31 de agosto en Managua, Nicaragua. El entrenador principal está acompañado en Madrid por Nicolás Casalanguida, Guido Fabbris y Pablo Albertinazzi como entrenadores asistentes. Juan Gatti y Pablo Favarel se sumaron como colaboradores en estos días de trabajo. El plantel lo conforman 20 jugadores y los últimos en sumarse son José Vildoza, Bautista Lugarini, Lee Aaliya y Alex Negrete, todos ellos finalistas de La Liga Nacional.



El Departamento de Selecciones Nacionales diagramó una serie de 10 partidos amistosos internacionales en tres países. En Madrid el equipo disputará seis encuentros para, luego, el 14 de agosto enfrentar en Bologna a Italia, en otro duelo de alto nivel competitivo. Finalmente, participará de un cuadrangular internacional en Panamá entre el 17 y el 19 de agosto, ante tres rivales que también estarán en la AmeriCup. Todos los amistosos podrán verse en vivo y en directo por Básquet Pass (www.basquetpass.tv).

Así se alista en España la selección argentina

Calendario de amistosos



• 28 de julio | vs Angola – Madrid, España

• 1º de agosto | vs Angola – Madrid, España

• 3 de agosto | vs Sudán del Sur – Madrid, España

• 5 de agosto | vs Costa de Marfil – Madrid, España

• 7 de agosto | vs Sudán del Sur – Madrid, España

• 10 de agosto | vs Portugal – Madrid, España

• 14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia

• 17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

Jugadores convocados

• Aaliya, Lee - Instituto de Córdoba, Argentina

. Bocca, Juan - Obradoiro, España

• Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

• Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina

• Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

• Campazzo, Facundo - Real Madrid, España

• Caffaro, Francisco - Básquet Girona, España (Último club)

• Chapero, Tomás - Obras Basket, Argentina (Último club)

• Corbalán, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

• Deck, Gabriel - Real Madrid, España

• Fernández, Juan - Básquet Girona, España

• Giovannetti, Lucas - Estudiantes, España

• Kropp, Tyler - Universidad de Northwestern, Estados Unidos

• Laprovittola, Nicolás - Barcelona, España

• Lugarini, Bautista - Instituto, Argentina

• Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

• Negrete, Alex - Instituto, Argentina

• Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

• Vaulet, Juan Pablo - Palencia, España (Último club)

• Vildoza, José - Boca Juniors, Argentina