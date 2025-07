Fuerte apoyo de los clubes zonales hacia Pablo Toviggino en su pelea con Bullrich

El retorno de los visitantes sigue trayendo polémicas, que no solo involucra al mundo del fútbol, sino al gobierno nacional. En las últimas horas, ambas partes estuvieron en dichos polémicos, donde se involucró al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, contra el tesorero de AFA Pablo Toviggino.

Todo comenzó cuando Guillermo Francos, jefe de gabinete de nación salió al cruce por el retorno de los visitante, expresando que nunca se consultó al gobierno y su seguridad, remarcando demás que “Chiqui” Tapia, y Pablo Toviggino “Juegan un rol político”.

Inmediatamente el tesorero de AFA, reconocido contestador mediante sus redes sociales, no se guardó nada y apuntó ante Francos, deseándole un “Muy feliz y triste final… pronto”. Dicha respuesta generó la aparición de Patricia Bullrich, quien intimó al dirigente deportivo y le envió una carta documento considerando que los mensajes de Toviggino “constituyen una agresión personal grave y un deseo de muerte hacia Francos, lo cual es inadmisible en un dirigente de la AFA, institución que debería regirse por principios de respeto y responsabilidad”.

La respuesta no tardó en llegar por parte del dirigente y mano derecha del presidente de AFA, Claudio Tapia, quien siguió con su clásica postura de ataque y remarcó cosas del pasado de la ministra de seguridad agregando además que “la Constitución Nacional me garantiza el derecho a expresarme libremente. Eso incluye, por cierto, el derecho a desear, pensar y opinar como me plazca, incluso cuando a usted no le guste".

Por otro lado, los diferentes clubes expresaron su apoyo a Toviggino, repudiando las acciones de Bullrich “Nuestro club, como tantos otros en cada rincón del país, representa mucho más que una camiseta; somos contención, inclusión, identidad y comunidad. Por eso, no podemos quedarnos en silencio frente a discursos que desprecian el esfuerzo de miles de dirigentes que sostienen el deporte desde la pasión, la convicción y el compromiso social” expresó el club Cipolletti.

Por su parte, el Deportivo Rincón expresó que “Rechazamos todo intento de politizar el fútbol argentino y recordamos que la injerencia partidaria ya dejó heridas profundas en el pasado. El fútbol debe ser libre, federal y respetado. misma sintonía por parte de la Liga de Fútbol de Neuquén,