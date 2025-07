Por qué no se juega el Torneo Clausura 2025 este fin de semana

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional tendrá un sorprendente parate este fin de semana, ya que la cuarta fecha se disputará recién a partir del jueves 8 de agosto. La razón, insólita para muchos, tiene que ver con la cancelación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), que estaban previstas originalmente para el domingo 3 de agosto.

A pesar de que las primarias fueron suspendidas oficialmente, el calendario del fútbol argentino no fue reprogramado, por lo que el campeonato de Primera División no tendrá actividad este fin de semana. La decisión fue tomada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que optó por mantener el cronograma original y no modificar la planificación.

Mientras los equipos del Clausura descansan, la Copa Argentina 2025 aprovechará la ventana libre para adelantar varios cruces. Clubes como River Plate, Independiente y Racing Club de Avellaneda, San Lorenzo de Almagro y Lanús tendrán acción en sus respectivos compromisos.

Cronograma de la Copa Argentina

Miércoles 30 de julio, a las 15.30, Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba (Rosario)

Jueves 31 de julio, a las 21.10, Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors

Viernes 1 de agosto, a las 18.15, Belgrano de Córdoba vs. Independiente de Avellaneda y 20.45 Lanús vs. Huracán

Sábado 2 de agosto, 16.15, San Lorenzo de Almagro vs. Tigre y 21.10 River Plate vs. San Martín (Tucumán)

Domingo 3 de agosto, 16, Racing Club de Avellaneda vs. Deportivo Riestra

El Torneo Clausura se reanudará el jueves 8 de agosto con partidos claves en ambas zonas. Los equipos de Primera tendrán así más días para preparar sus próximos compromisos, mientras que los fanáticos podrán disfrutar de una intensa semana de Copa Argentina.