Almeyda volvió a Sevilla, pero esta vez como nuevo técnico

Matías Almeyda cruzó el mismo portón, pero esta vez no venía a meter un quite en mitad de cancha. Veintiocho años después de vestir la camiseta del Sevilla, el Pelado volvió al Sánchez Pizjuán para iniciar un nuevo ciclo como entrenador. Y fiel a su estilo, no esquivó la polémica, respondió con personalidad a quienes pusieron en duda su llegada a La Liga.

“Nunca entrené en España, es verdad. Pero amo al fútbol y lo entiendo. Los hechos hablarán, para bien o para mal, y lo aceptaré”, soltó en conferencia de prensa, apenas tomó asiento. Con 51 años y una carrera sólida como DT en México, Grecia y Estados Unidos, Almeyda llega al club andaluz con una sola obsesión: reconstruir al Sevilla.

El equipo viene de una temporada para el olvido, terminó a un punto del descenso y se alejó del perfil competitivo que lo llevó a ganar seis Europa League en menos de dos décadas. El propio Pelado lo reconoció: “Noto que el rendimiento bajó en los últimos años, pero todo equipo grande está acostumbrado a levantarse. Y eso vamos a hacer”.

Lejos de la pose tribunera, Almeyda fue claro, frontal y con discurso propio. “La idea es que el equipo tenga una identidad fuerte, que no se rinda. Quiero un equipo combativo, con amor por el juego. No vengo de paseo, vengo a dejar todo. Es una posibilidad que me dieron y no la pienso largar. La voy a luchar a muerte para que sea un paso importante para todos”.

La llegada de Almeyda generó ruido en parte de la prensa española y algunos hinchas que esperaban un nombre más local, o con experiencia en el fútbol ibérico. Pero la dirigencia apostó por un técnico con espalda, carisma y convicción, que viene de hacer buenas campañas con AEK Atenas, donde fue campeón local, y que siempre dejó huella por donde pasó.

“Estoy feliz. Vuelvo a un club que conozco, aunque muy cambiado. En 1996 fue un año duro para mí, pero hoy me encuentro con un Sevilla grande, con otra estructura. Eso es lo que me sedujo”, recordó el ex River y Lazio, entre otros.

Sevilla empieza una nueva etapa. Y Almeyda, como en sus épocas de mediocentro, promete ir al frente.