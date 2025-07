Le apunta a la 'T': River busca a otro jugador de Talleres

A pocos días de lo que será el inicio de su camino en el Torneo Clausura, en River sigue la búsqueda de incorporaciones en el mercado de pases y el apuntado está nuevamente en Talleres de Córdoba: Matías Galarza Fonda es el volante en el que Marcelo Gallardo puso el ojo para reforzar el plantel. Al igual que con Juan Carlos Portillo, el Millonario vuelve a fijarse en un jugador de la 'T' y es por eso que trascendió que en Núñez plantearían una especie de "paquete" para facilitar la llegada de ambos, incluyendo futbolistas propios en el intercambio.

Según informó el periodista Hernán Castillo, el club riverplatense trabaja en una operación que incluya dinero y el pase Santiago Simón y Lautaro Rivero, los dos futbolistas que le interesan al conjunto cordobés. No obstante, en River hay preocupación por la renuncia del entrenador Diego Cocca en Talleres, noticia que se conoció en la mañana de hoy y podría alterar los planes de la negociación.

En cuanto a las negociaciones, habría un par de trabas que los dos conjuntos deberán resolver: River acepta dar a Simón, pero es el volante quien no querría ir a Córdoba. A su vez, en Núñez prefieren dar a Leandro González Pirez, otro de los que no será tenido en cuenta, y no a Rivero. Además de los jugadores, Talleres pretende una mayor cantidad de dinero que la ofrecida desde Núñez para liberar tanto a Galarza Fonda como a Portillo.

Galarza Fonda, que formó parte del equipo de la 'T' que venció al Millonario en la Supercopa Internacional de marzo, es uno de los más destacados en un semestre malo de un Talleres que quedó afuera de la Copa Libertadores, fue eliminado en Copa Argentina por Deportivo Armenio y tuvo una muy floja actuación en el Torneo Apertura, sin lograr meterse en playoffs.

Galarza Fonda fue uno de los destacados de Talleres en el semestre. (Foto: Prensa Talleres)

La renuncia de Cocca, un dato a vigilar en River

En las últimas horas hubo un cimbronazo totalmente inesperado en Talleres con la renuncia de Diego Cocca a la dirección técnica del conjunto cordobés debido a la falta de refuerzos. Esto podría condicionar las negociaciones que el Millonario ya lleva por Portillo y las que pretende entablar por Galarza Fonda.