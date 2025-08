Tierra del Fuego no organizará los Juegos de la Araucanía 2025

La provincia de Tierra del Fuego decidió no ser sede de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, previstos para octubre, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país. La determinación ha generado preocupación en las provincias argentinas y regiones chilenas participantes, ya que el torneo estaba programado para desarrollarse del 13 al 19 de octubre, con menos de tres meses de preparación.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales de la Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego, que indicaron que la decisión se tomó tras evaluar las dificultades logísticas y financieras que implicaba la organización del certamen en el contexto actual. La provincia había sido designada como sede en una reunión llevada a cabo en Valdivia, Chile, en el marco de la II Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de los Juegos Binacionales de la Araucanía. En esa ocasión, se había confirmado que las competencias se desarrollarían en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con subsedes en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia para natación y atletismo, respectivamente.

La competencia, en la que participan las seis provincias patagónicas y siete regiones del sur de Chile, es la más importante que se realiza en el cono sur, un prestigio ganado, por su continuidad de más de 32 años, y por la cantidad de deportes que involucra, que ha redundado en un constante crecimiento.

Por los problemas económicos que genera el Gobierno de Javier Milei no transfiriendo los ATN que por ley de coparticipación les corresponden a las provincias, Tierra del Fuego confirmó este domingo que debió cancelar los Juegos, y de no presentarse otra provincia dispuesta en realizarlos, más de dos mil ochocientos jóvenes se quedarán sin competir en medio de una preparación que lleva meses. El Gobierno de Tierra del Fuego informó ayer que la decisión de no organizar la Araucanía se tomó “frente a las dificultades financieras actuales y la reducción del apoyo nacional a través de los ATN, que afectó la posibilidad de organizar un campeonato de esta magnitud”.

A su vez, el gobierno fueguino aseguró que "confirmamos la participación de más de 200 deportistas fueguinos en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía, a pesar de que, por razones logísticas y económicas, la sede ya no será en Tierra del Fuego. Reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del deporte juvenil y el intercambio con las regiones del sur de Chile y la Patagonia argentina”.

El secretario de Deportes, Matías Runín, precisó que “si bien nos hubiera encantado ser anfitriones de una competencia tan importante, evaluamos la situación, incluso con las otras provincias, y consideramos que, por el momento, no será posible concretar el desarrollo de los Juegos en nuestra provincia”, según publicó ayer al medio “19640 Noticias”, al tiempo que insistió: "Lo primordial es asegurar la mejor experiencia para nuestros deportistas, y por eso hemos trabajado para garantizar su presencia en la actual edición"..

Las delegaciones casi listas

Las delegaciones de Argentina y Chile que tenían pensando en viajar a los Juegos de la Araucanía, entre ellas La Pampa, no solamente que se encontraban en un avanzado proceso de preparación en el aspecto deportivo, sino que además estaban ultimando detalles desde la logística para realizar el viaje a Tierra del Fuego.

Ahora con la noticia de que Tierra del Fuego se bajó de la organización, desde este martes el Comité Ejecutivo de la Araucanía comenzará con las reuniones para evaluar los pasos a seguir, qué provincia está en condiciones de poder ser sede de los Juegos 2025, para que los y las jóvenes de ambos países no se queden sin competir, un encuentro que todos los años se espera con suma expectativa e ilusión.

Cabe recordar que desde que surgieron, el espíritu de los Juegos tuvo como premisa fortalecen lazos culturales entre las comunidades, cerrando viejas heridas, como el conflicto que existió entre estos dos países por el Beagle. El objetivo se cumplió, y no realizarlos será una verdadera pena.