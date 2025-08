El FMI giró fondos y las reservas del BCRA volvieron a superar los US$ 43.000 millones

Tras la aprobación de la primera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó US$ 2.000 millones para la Argentina. El giro fue incorporado este lunes a las reservas del Banco Central, que registraron un aumento diario de US$ 1.993 millones, un alza del 4,9%. Con este movimiento, las reservas brutas alcanzaron los US$ 43.023 millones, el nivel más alto desde el 13 de enero de 2023.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, las reservas internacionales acumulan una suba de US$ 21.815 millones, lo que representa un incremento del 102,8% frente a los US$ 21.208 millones que había al 7 de diciembre de 2023.

El desembolso del FMI se concretó luego de que el organismo diera luz verde a la primera revisión del acuerdo, a pesar de que el Gobierno no alcanzó la meta de acumulación de reservas fijada para junio. En el momento de la evaluación, las reservas netas estaban US$ 4.700 millones en rojo, muy por debajo del límite acordado de US$ 1.100 millones negativos.

No obstante, el Fondo aceptó el plan correctivo presentado por el equipo económico argentino y flexibilizó las metas para lo que resta del año. En lugar de exigir un saldo positivo de US$ 2.400 millones para diciembre, se permitirá un déficit neto de hasta US$ 2.600 millones. Además, el organismo resolvió que las próximas revisiones del programa serán semestrales, y no trimestrales como hasta ahora.

El nuevo desembolso fortalece la posición del Banco Central en un contexto de fragilidad económica y alto endeudamiento, y representa un respaldo político clave para el rumbo económico del oficialismo.