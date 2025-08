El foco de atención en la Fórmula 1 estuvo en el choque de Franco Colapinto, quien esta mañana sufrió un impacto en la curva 11 mientras en las pruebas de neumáticos Pirelli en el circuito de Hungaroring. No obstante, el piloto argentino fue evaluado y no tiene golpes ni lesiones, por lo que se volverá a subir al Alpine para reiniciar los tests.

La escudería francesa había emitido un comunicado breve sobre el incidente: “Durante el segundo día de pruebas de neumáticos Pirelli en Hungaroring esta mañana, Franco Colapinto tuvo un incidente en la curva 11. Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien”. Las imágenes del auto del pilarense tras el impacto se viralizaron en redes sociales, mostrando el operativo que se montó alrededor de accidente.

Minutos después, a través de las redes sociales del programa Telemétrico de Fox Sports, se difundió un video que mostraba a Colapinto caminando por el paddock e ingresando al hospitality de su equipo. El periodista Adrián Puente explicó el procedimiento post choque: “Franco está en óptimas condiciones. Lo que estamos esperando es que se dé un parte médico de protocolo, porque cuando un piloto tiene algún tipo de contingencia en la pista, que tal vez pueda llegar a comprometer físicamente algo, lo trasladan al centro médico que está acá a 200 metros”. Además, añadió: “Está en inmejorables condiciones”.

Por otra parte, hay alguna confusión no esclarecida respecto al monoplaza que pilotaba el pilarense cuando ocurrió el choque. Por un lado, Motorsport indicó que manejaba un A525 adaptado a las normas de 2026, mientras que pero Puente aclaró que se trataba de “un auto de hace dos años atrás”, debido a que en estos tests no se utilizan los coches actuales, sino los TPC (Test of Previous Car) para que los pilotos novatos sumen experiencia en pista.

Así quedó el auto de Colapinto tras el choque.

Actualmente, Alpine ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores con 20 puntos, conseguidos por Pierre Gasly, y está a 15 unidades de Haas. Colapinto, que reemplazó a Jack Doohan desde la séptima jornada, por ahora no ha podido anotarse: salió 16° en Emilia Romagna, 13° en Mónaco, 15° en España, 13° en Canadá, 15° en Austria, 19° en Bélgica, 18° en Hungría y abandonó antes de largar en Gran Bretaña. Tras estas pruebas en Hungría, la Fórmula 1 entrará en receso veraniego y retomará la actividad el 29 de agosto en Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos.

El motivo de los tests de neumáticos

Estos tests de Pirelli buscan evaluar el rendimiento de los neumáticos que se utilizarán en la temporada 2026, ya que se modificarán las regulaciones para la construcción de los monoplazas. El 1 de septiembre debe homologarse la construcción de los neumáticos para que antes del 15 de diciembre se certifiquen los compuestos prototipo. Pirelli tiene programados otros seis días de pruebas entre Monza, Mugello y Ciudad de México hasta el fin de la temporada.