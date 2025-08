Brutal ataque en Trelew: le cortó la mano con un machete y lo dejó en coma

Gerardo López, el hombre de 48 años que fue atacado con un machete el viernes 1 de agosto durante una pelea de tránsito en Trelew, finalmente perdió la mano, según lo confirmó su hijo. La víctima permanece internada desde el ataque, en coma inducido, y aún no ha sido informada de la amputación.

Los médicos intentaron salvarle la extremidad mediante un injerto, pero una infección comprometió la recuperación y obligó a intervenir quirúrgicamente. "Nos dijeron que si la infección avanza, podrían tener que amputarle parte del brazo", advirtió Rosa Rebolledo, esposa de López. Su estado es reservado debido a una pulmonía y al agravante de una diabetes preexistente.

Ataque y audiencia

Este martes se realizó una nueva audiencia de revisión en los Tribunales de Trelew para evaluar la situación procesal de Hernán Curaqueo, el repartidor acusado de agredir a López con un machete. La jueza María Tolomei le había otorgado la libertad el domingo 3 de agosto, pero ahora el caso quedó en manos del tribunal conformado por los jueces Javier Allende y Gustavo Castro, quienes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 12:00, a la espera del análisis de un video clave que registró el ataque.

Durante la audiencia, Curaqueo expresó su arrepentimiento: “Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto. Solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar. Me encuentro muy arrepentido”, declaró ante los magistrados.

Cómo ocurrió la agresión

El hecho se originó en una discusión de tránsito en la intersección de Edwin Roberts y Colombia, en el barrio Tiro Federal de Trelew. Gerardo López y su hijo se encontraban repartiendo leña en una camioneta Ford F-100 cuando, al ingresar por una calle en contramano, casi colisionan con la moto que conducía Curaqueo.

El repartidor les tomó una foto y les informó que realizaría una denuncia. Sin embargo, minutos después, al cruzarse nuevamente camino a la Comisaría Segunda, se produjo la confrontación. Según consta en la causa, el hijo de López bajó de la camioneta y golpeó a Curaqueo, que cayó al suelo. Luego, López padre también intervino y lo pateó.

En ese momento, Curaqueo sacó un machete que llevaba entre sus pertenencias y, alegando defensa propia, le asestó un profundo corte en el brazo a López padre. Un testigo trasladó inmediatamente a la víctima al hospital local.

La causa, a cargo del fiscal Gustavo Núñez, fue caratulada como tentativa de homicidio con arma blanca. La decisión judicial sobre la situación de Curaqueo se conocerá este miércoles.