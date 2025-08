La durísima confesión de María Becerra luego de sus embarazos perdidos: "Tengo miedo de…"

María Becerra se animó a hablar como nunca antes sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. En una entrevista íntima con el streaming Perros de la Calle, con Andy Kusnetzoff y el psicólogo Gabriel Rolón, la cantante dejó de lado por un rato su costado artístico y compartió con total sinceridad el impacto emocional que le dejó atravesar un embarazo ectópico que casi termina con su vida.

En abril, la artista debió ser intervenida de urgencia por una hemorragia interna que encendió todas las alarmas. Aunque su recuperación física fue rápida, las secuelas emocionales siguen presentes. “Tuve mucho miedo de morirme, y todavía lo tengo”, confesó entre lágrimas. María Becerra contó que padece ataques de ansiedad y que, a pesar de las recomendaciones, todavía no comenzó terapia.

La cantante admitió que le cuesta pedir ayuda y que tiende a enfrentarlo todo sola. “No me gusta molestar a los demás. Siento que debería empezar terapia, pero no me siento preparada. Me cuesta un montón”, expresó con notable vulnerabilidad. A pesar de su éxito, María Becerra dejó en claro que el dolor no distingue escenarios.

Profundizando sobre lo vivido, relató lo que sintió al despertar en la clínica, luego de que le retiraran el respirador. “Valorás cosas tan simples como respirar. Me cambió la manera de ver la vida. Ahora priorizo mi salud y a mi familia”, aseguró. También reconoció que aprendió a bajar el ritmo y tener paciencia, algo que, según ella, le faltó en medio del deseo de ser madre.

En ese sentido, habló de cómo junto a su pareja, el cantante J Rei, encararon el proceso para tener un hijo de forma responsable, con el acompañamiento de especialistas. Sin embargo, reconoció: “Quizás no lo hice como tenía que hacerlo. Me apuré, y el cuerpo me pasó factura”.

La culpa es un sentimiento que todavía la persigue. María Becerra reveló que se reprocha no haber hecho una pausa, no haberse quedado tranquila en su casa. “Nos ocupamos, hicimos todos los estudios… pero el estrés influye, y mucho”, reflexionó.

Uno de los momentos más potentes de la charla fue cuando admitió que aún no logra hablar del tema sin quebrarse. “Cuando atravesás algo tan traumático, lo último que querés es revivirlo. Pero al mismo tiempo sabés que, si no lo hablás, no se va del todo”, dijo, visiblemente emocionada.

Acompañada por Andy Kusnetzoff y el psicólogo Gabriel Rolón, la artista no solo revivió el trauma, sino que también dio el primer paso para enfrentarlo. “Sé que necesito ayuda para sanar”, concluyó. Hoy, más fuerte, María Becerra busca transformar el dolor en aprendizaje.