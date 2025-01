Se retiró Henry "Goldo" Sáez, el hombre gol del fútbol regional

El fútbol de la región se queda sin un gran baluarte del área contrario. Tras casi dos décadas de carrera, y un buen número de clubes en su trayectoria, Henry “Goldo” Sáez dejó el fútbol de manera profesional “el tiempo pasa, uno crece y las prioridades cambian, Pero siempre voy a recordar con una sonrisa de felicidad el haber podido vivir del deporte más lindo del mundo” expresó.

El goleador que todo equipo quería tener en su equipo en el inicio de la temporada, el “Goldo” Sáez supo dejar una gran huella dentro de nuestro fútbol del Alto Valle, coronándose no solo en el club de sus amores: Cipolletti, sino en otras instituciones de Neuquén y Rio Negro.

“Fue hasta acá... Hoy después de pensar un tiempo largo y con una mezcla de sentimientos importantes, tome la decisión de dejar el fútbol!. Fue muy pero muy difícil pero siento que es el momento de decir adiós” inició el comunicado en sus redes sociales, agregando los respectivos agradecimientos “Voy a estar siempre agradecido a dios por haberme dado la posibilidad de cumplir mi sueño de haber sido jugador de fútbol profesional, un sueño que arranco desde muy chico y q fui alimentando con el correr del tiempo, con momentos de mucha felicidad y otros no tanto! Pero que poco a poco fueron forjando mi camino”.

El cinco veces ternando como el deportista cipoleño del año, tres de ellos con galardón en mano, inició en el Albinegro, club donde es hincha y que se coronó goleador en reiteradas oportunidades, además de levantar el título de la Liga Deportiva Confluencia. El primer capítulo fue ante Obrero Dique, donde Cipo ganó 2-0.

Con la camiseta de sus amores llegó al Torneo Argentino A 2005 (hoy Federal A) donde hizo su presentación ante Racing de Olavarría con triunfo por 3-2. Desde ahí comenzó una carrera en categorías nacionales donde vistió la camiseta del Deportivo Roca, Independiente, Gimnasia y Tiro de Salta, Juventud Antoniana, Huracán de San Rafael, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Estudiantes de Rio Cuarto, Desamparados de San Juan, Güemes de Santiago del Espero, y en el medio Municipal Cañal de Ecuador.

“Gracias a todos los clubes que me abrieron sus puertas, cuerpos técnicos, compañeros y todas esas personas q el fútbol me dio la posibilidad de conocer y me ayudaron a crecer como jugador y persona.

Gracias a esas personas incondicionales q estuvieron a mi lado en todo momento, sobre todo en los más difíciles, mi familia, mis amigos y en especial mi señora y mi hija q fueron una parte importantísima en mi carrera. Fueron años hermosos donde la felicidad de estar dentro de una cancha no se puede explicar con palabras”.