Saez y su presente goleador: “Es una liga muy pareja”

La cuarta fecha de la Lifune dejó en evidencia una vez más la vigencia de Henry Saez, un delantero de gran trayectoria en el Alto Valle que sigue con su cuota goleadora. El jugador dialogó con Grito Sagrado sobre su presente en Maronese, la competitividad de la liga y su futuro en las canchas.

"Contento con el presente que me toca vivir, muy agradecido con el club por darme la oportunidad de ponerme esta camiseta, la verdad contento porque se vienen haciendo bien las cosas y eso a uno lo deja tranquilo"

Sin duda que la Liga de Fútbol de Neuquén esta en un nivel muy competitivo en los últimos años, equipos con chaces de ascender y que pelean en el Regional Amateur a colmado de buenos jugadores a los planteles y Henry lo describe muy bien:

“Es un nivel bastante bueno, son todos partidos muy duros y difíciles. Es un juego por momento friccionado pero muy competitivo, hay muy buenos jugadores y equipos. En lo personal muy contento porque uno busca exigirse, es una liga muy pareja.”

Maronse está segundo en la zona, debajo de Alianza y compartiendo posición con Independiente. Ellos tienen en mente el Amateur y buscar el ascenso, pero para Saez el equipo neuquino puede disputar todos los frentes:

“El objetivo es poder clasificar al regional y obviamente pelear todos los campeonatos que nos toque jugar. En lo personas creo que tenemos plantel para hacerlo, hay muy buenos jugadores y la idea principal es poder pelear”

Con 6 goles en 4 fechas, el ADN goleado de Henry sigue intacto. A pesar de que había mencionado que este podría ser su último año, el no descarta que su vida siga ligada al deporte que ama: “Tengo ganas de seguir ligado al futbol, me gustaría mucho ser entrenador el día de mañana. Me estoy preparando, haciendo el curso, no me veo afuera de las canchas”