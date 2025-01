Boca y sus dos obsesiones: cómo vienen las negociaciones por Ander Herrera y Velasco

En busca de reforzar su plantel para el 2025, Boca continúa negociando por dos futbolistas que se han transformado en prioridad. Con la llegada de Rodrigo Battaglia avanzada, el Xeneize va con todo por Ander Herrera y Alan Velasco. Si bien no son negociaciones fáciles, en el club de La Ribera pretenden que el volante español y el extremo ex Independiente sean refuerzos en los próximos días.

Por el lado de Herrera, las noticias que llegaron desde Bilbao no fueron positivas. Mikel González, director de fútbol del Athletic Club, recalcó la importancia que tiene el mediocampista para el plantel. Boca envió una oferta formal al club vasco por el jugador, que acaba contrato en junio de este año. Todavía no hubo respuesta desde España, pero la novela pinta para largo.

"HOY, ANDER HERRERA ES INTRANSFERIBLE". Alfonso Herrán, periodista que cubre la campaña del Athletic Club, habló sobre la chance de que el español llegue a Boca en este mercado de pases.



El volante de 35 años, con pasado en PSG y Manchester United, no es titular en este momento y tuvo algunas lesiones musculares que no le permitieron mayor continuidad. En la presente temporada lleva jugados 14 partidos, de los cuales en tan solo tres fue titular. Si bien no es indiscutido para el entrenador Ernesto Valverde, en Bilbao la importancia de Herrera como referente dificultaría su salida y el propio jugador debiera presionar para llegar a Argentina seis meses antes que acabe su contrato.

Alan Velasco, el otro apuntado

El otro objetivo clave de este mercado del Consejo de Fútbol es el ex Independiente. Luego de una primera oferta por 6 millones de dólares recibió la negativa del FC Dallas, que emitió una contraoferta sorprendente: USD 11.8 millones por el 85% del pase. Pese la exorbitante cifra, la dirigencia del Xeneize continuará negociando ya que el futbolista es pretendido por Fernando Gago, además de ser de los predilectos de Juan Román Riquelme.

La nueva oferta del club de La Ribera para que Velasco se vista de azul y amarillo rondaría los 10 millones de dólares. Hay que recordar que ya existe un acuerdo contractual con el jugador, por lo que resta, nada más ni nada menos, acordar números con el equipo texano. Pese a la dificultad, en Boca hay un aire de optimismo en la operación.