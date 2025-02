Santi Maratea se siente futbolista: "es la mejor vida que podés tener"

Santiago Maratea vuelve a ser noticia dentro del mundo del fútbol, esta vez como futbolista, ya que en las últimas horas fue confirmado como la nueva cara de Colegiales, institución que juega en la Primera Nacional.

En principio, el influencer se sumó a los entrenamientos de la categoría Reserva, “La idea no es que de la nada me metan a jugar en Primera ni mucho menos, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad” expresó en un video previo al inicio, agregando además los agradecimientos a la institución por la oportunidad.

?? SANTI MARATEA EN CLUB ATLÉTICO COLEGIALES



uD83DuDC64 En las últimas horas el influencer fue confirmado como la nueva cara de Colegiales, institución que juega en la Primera Nacional.



uD83DuDD17 Los detalles ?? https://t.co/nlpWWgHRrr pic.twitter.com/MpHrEOFWY3 — mejorinformado.com (@mejorinformado) February 22, 2025

Por otro lado, no descartó dar una mano en el club cuando este lo necesite, y al mismo tiempo aclaró que no iba a realizar una colecta. “El fin es darle seriedad, poder entrenar, progresar y compartir tiempo con el club y los chicos del plantel”

Posteriormente, luego del primer entrenamiento, volvió a postear en sus redes dejando lo vivido en el primer día “Confirmo que la vida del futbolista es la mejor que podes tener, la rutina, el día: levantarte temprano, ir a un club con un grupo de compañeros, reírse, entrenar, hacer deporte, con un grupo de pertenencia. Es lindo y genera mucha felicidad”.

SANTI MARATEA FASCINADO CON LA VIDA DEL FUTBOLISTA ???



El influencer @santumaratea1 contó su experiencia luego de su primer entrenamiento con la reserva de @Colegiales1908: “La vida del futbolista es la mejor vida que podés tener”uD83EuDD29#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/SDEEaLolCs — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 21, 2025

Por lo pronto, el jugador de 32 años no integra el plantel profesional, y en los últimos días publicó diferentes videos de entrenamientos físicos con la ropa de la institución.

Colegiales logró el ascenso la temporada pasada a la segunda categoría del fútbol argentino. En la actualidad está en la Zona A donde disputó dos cotejos, ambos con igualdad. Su próximo juego será ante Arsenal de Sarandí, por la tercera fecha de la Primera Nacional.