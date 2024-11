Santiago Maratea anunció que dejará de hacer colectas solidarias

Santiago Maratea, el influencer que se convirtió en el "rey de las colectas solidarias" anunció que dejará de realizar este tipo de eventos, ya que dejó atrás su faceta de "Wanda Nara". Así se lo explicó a Yanina Latorre en su streaming, que se emite en Bondi.

Justamente, en medio de la pandemia, Materea alcanzó su mayor popularidad al realizar colectas solidarias, mediante las cuales, gracias al apoyo de un montón de seguidores, logró juntar millonesde pesos que se dedicaron a diversas causas, entre ellas, la de comprar el medicamento más caro del mundo para pequeña bebé, colaborar con los rescatistas durante los terribles incendios en Corrientes, o colaborar con los deportistas amateurs para que sean parte de un panamericano.

Sin embargo, ese gran movimiento de dinero le costaron decenas de críticas, porque desde el inicio él aclaró que se quedaba con un porcentaje de cada campaña como sueldo. Justamente, por todo eso, él mismo se comparó con Wanda Nara, y aseguró que en este momento se identifica más con Antonela Roccuzzo.

“Quería demostrar que una persona no tiene que ser austera para ser solidaria, ya lo demostré. Me sigue gustando usar el bolso Louis Vuitton, lo que no me gusta es mostrar tanto... Terminé con ese show, ahora ofrezco otro”, expresó el ahora ex Rey de las Colectas Solidarias.

"¿Por qué tenés que ser pobre para ayudar o vivir como si fueras un hippie?", le preguntó Yanina Latorre. "Sí, o peor, mostrarme pobre pero en mi casa tener un montón de ropa. En eso de los cambios que hablamos recién, que yo voy generando, en mi personalidad, siento que fue una etapa eso, que ya la cumplí...", arrancó diciendo Santiago.

“Eras la Wanda de las colectas”, bromeó Latorre, a lo que el influencer respondió entre risas: “Dejé de ser Wanda Nara, ahora soy Antonela (Roccuzzo)”.