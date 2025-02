Bandera en Pacífico "No está en los planes del club vender o mover la cancha" dijo su presidente

Una bandera en el clásico capitalino llamó la atención de todos en la previa y durante el cotejo en cancha de Pacífico. La misma hacía un fuerte reclamo de un sector de los hinchas a la nueva dirigencia: “La cancha no se vende ni se mueve”.

El trapo llamó la atención de propios y ajenos, en el medio de un clásico donde la visita festejó por 3-2. El mensaje era claro, y que le daban continuidad a los reclamos de un grupo de hinchas que fechas pasada, post cotejos, comenzaron a gritar “la cancha no se vende”.

El rumor venía instalado hace varios meses, previo a las elecciones dentro del club donde estaba la disputa de dos lista, siendo la salida del básquet, la que terminó presentándose y electa a dirigir por tres años las riendas institucionales. La versión decía que el predio de Mitre y Agote sería vendida para proyectos inmobiliarios, y que el fútbol sería trasladado a otro sector de la ciudad.

Ante esto, llegó la respuesta de la actual dirigencia de Pacífico, que asumió el mes pasado en la presidencia, y que llevó cambios dentro de la estructura del fútbol. “No está en los planes del club vender o mover la cancha. Es más, este mes arrancamos las obras en el fútbol que debemos hacer” dijo Juan Camiloni, presidente del club Decano.

Camiloni asumió el pasado mes, llega perteneciente al básquet de la institución

Así mismo, comentó que “Me enteré ese día del tema de la bandera, es de gente que no es socia, que no paga una cuota. Nunca los vi en mi vida. Que se vaya a vender la cancha es algo insólito, no sé de dónde lo sacaron”.

Desde la institución, tienen planificadas una serie de mejoras en infraestructura “vamos arrancar con los baños nuevos, los actuales no se pueden usar, después modificar todo los vestuarios, no tenemos agua caliente para que los jugadores se bañen. Después tenemos proyectos a largo plazo que debemos financiar”.

“No hay una sola chance de que el club se venda o se mueva” culminó el actual presidente, que se mostró abierto a cual charla sobre el tema y que se viene en Pacífico fútbol.