Juan Cruz Camiloni es el nuevo presidente de Pacífico

Juan Cruz Camiloni se convirtió en el nuevo presidente de Pacífico de Neuquén, tras la asamblea donde se renovaron las autoridades de la institución "decana", en la única lista que se presentó. Con 29 años, el joven dirigente estará acompañado por por Cristian de Domingo como vicepresidente, Victor Cagnolo (tesorero), Alejandro Garay (secretario) y Juan Razquin (secretario de deportes), en los cargos principales.

Después de denuncias y acusaciones cruzadas en la previa, la lista que encabezaba José Luis "Pepe" Canales, vicepresidente de ahora la anterior gestión decidió no presentarse y no hubo posibilidad alguna de votación.

Desde mediados del 2024, fue de publico conocimiento que las relaciones entre las subcomisiones de fútbol y básquetbol eran tirantes y que no existía afinidad entre ambas actividades. Fue un secreto a voces, que las últimas reuniones del año pasado, donde se tenía que llamar a elecciones y asambleas, no terminaron de buena manera. Acusaciones cruzadas, pedidos de contratos, aportes, subsidios, cobro de publicidades, cuotas de cada actividad, hipotéticos negocios inmobiliarios. Todas las versiones se conjugan. Aquello que quedaba en la interna e intimidad del club, se hizo de conocimiento general y de ambos lados se emitieron comunicados de prensa.

"Pepe" Canale, la lista que encabezaba no se presentó y allanó el camino a Camiloni para que sea nuevo presidente decano

En la asamblea, hubo una solo lista y la de la gente del fútbol que lideró Canales, se bajó de la contienda electoral. Y lo hizo saber en redes sociales. "quería comentarles que he tomado la decisión de no presentar la lista que me llevaba como presidente. Anteponiendo siempre el club por sobre mis intereses personales, y con la intención de no demorar más las elecciones, entendí que lo mejor era declinar de mi postulación. Quiero desearle lo mejor a la nueva conducción en éste nuevo proceso que inician y sepan que , si la necesitan, van a contar con toda mi colaboración".

En cuanto al fútbol decano que durante más de una década y media manejó Canales, sería manejado por Víctor Cagnolo, nuevo tesorero de la institución y ex arquero de Atlético Neuquén y Cipolletti en la década del 80 en el siglo pasado.

Se acabaron los dimes y diretes, los pases de factura. Pacífico tiene varios desafíos deportivos en el año (fútbol y basquetbol) y también delinear un proyecto de club para volver a los planos de vanguardia de la provincia, donde alguna vez supo estar.