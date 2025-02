Con la vuelta de Edinson Cavani, el esquema que piensa Fernando Gago ante Alianza Lima

El partido del martes tiene una importancia trascendental para Boca. Si el equipo de Fernando Gago no remonta la historia tras perder ante Alianza Lima, quedará afuera de la Copa Libertadores antes de que finalice el segundo mes del año. Es por eso que para la revancha en La Bombonera el entrenador contará con la vuelta de Edinson Cavani y, a raíz de esto, piensa en un esquema que junte de arranque al Matador con el otro uruguayo goleador, Miguel Merentiel.

El charrúa de 37 años sufrió un golpe ante Huracán que primero fue un "dolor lumbar" pero luego se conoció que se fracturó una de sus vértebras, motivo por el que se perdió cuatro encuentros. El capitán de Boca será exigido en esta última práctica para asegurarse de que puede aguantar ser titular.

Cavani volvería al once en Boca ante Alianza Lima. (Foto: X @BocaJrsOficial)

En cuanto al esquema para jugar ante los peruanos, Gago piensa una modificación para juntar a ambos uruguayos en punta con Carlos Palacios, que tuvo un cuadro febril pero está para ser titular, como enganche en un 4-3-1-2. En el medio jugarían el vasco Ander Herrera, Milton Delgado, y Rodrigo Battaglia, lo que motivaría el ingreso en la zaga de Lautaro Di Lollo para acompañar a Marcos Rojo.

¿El posible once para la revancha? Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Di Lollo, Rojo, Marcelo Saracchi; Delgado, Battaglia Herrera; Palacios; Cavani y Merentiel. Luego de la pálida imagen y la derrota ante Alianza Lima en la ida, el Xeneize necesita ganar por al menos dos goles para pasar directamente, evitándose los penales.

Los concentrados de Boca vs Alianza Lima

Entre los 25 convocados quien destaca, además de Cavani, es Ayrton Costa, que retornará a los citados después de una distensión muscular en el cuádriceps derecho. En principio Marcos Rojo sería el central zurdo titular, pero no se descarta que el ex Independiente, que respondió bien en la última práctica del Xeneize, se haga un lugar en el once titular.