"Manolo" Berra: "En Cipolletti no fueron respetuosos conmigo, y mi salida no es deportiva"

A fines del año 2024 el rumor comenzó a toma forma y luego se convirtió en noticia. Las nuevas autoridades del Club Cipolletti decidieron, para algunos determinación de los directivos con la venía del nuevo técnico y otros aseguran por propio pedido de Daniel Cravero. Lo cierto es que optaron por no renovar el vínculo con Manuel Berra, el histórico capitán, referente e ícono del club. Muchas voces, versiones, opiniones, posturas a favor y en contra sobre la salida del albinegro.

En declaraciones al programa Grito Sagrado que se emite por AM550 La Primera y todos los medios del Grupo Prima Multimedios, el jugador que ahora milita nuevamente en Independiente de Neuquén, sin pelos en la lengua, firme en sus dichos, no se guardo nada. Su salida de Cipolletti, el no a Deportivo Rincón, no dejó nada por aclarar.

Las declaraciones de "Manolo" en Grito Sagrado

Los dichos de Berra

"Estoy muy tranquilo, me llevo lo mejor del fútbol, el respeto y el cariño de la gente, yo no tengo que dar pruebas de nada, y hay mucha gente que todavía esta prueba (en clara alusión a la dirigencia)".

"Yo soy un tipo de códigos, y así me manejé toda la vida. Ellos (por los dirigentes) no hicieron lo mismo".

"Me dolió muchísimo, más a mi edad, soy un tipo grande, dejé muchas cosas de lado".

"Mi salida no es deportiva, yo jugué siempre en los últimos cuatro años. No fui el mejor, pero siempre sumé".

"Nunca fui amigo de ningún técnico, ni de ningún dirigente, y jugué siempre. me lo gané por derecho propio".

"La dirigencia dice que mi salida la decidió Cravero. Nunca se comunicó conmigo"

"Algunos técnicos se creen más importantes que los clubes"

"La mayoría de los ex técnicos de Cipolletti, no voy a dar nombres, me dijeron que por estadísticas, debí continuar"

"Lo económico, tenía deudas, pero se hizo un plan de pago, y se cumplió conmigo"

"Sobre la salida de Yago Piro, me molestó mucho, tardaron cinco segundos en ensuciarlo, y no dijeron nada del año que tuvo en Cipolletti, donde la rompió. Y estaba pactado, que si recibía una oferta mejor de una categoría superior, se iba. Esto es por plata".

"Manolo" y la camiseta que lo identificó en los últimos años. Foto Luis Alberto Amaolo

"¿El Club Cipolletti sacó algún comunicado, parte de prensa o solicitada agradeciendo mi carrera en el club?. Nada. Hay una línea que no me gusta".

"Yo puedo tener diferencias, pero, ¿Algo hice en el club?, Jugué muchos partidos, Esperé una mención que dijera "gracias Manolo, no vuelvas nunca más, pero gracias".

"A la mayoría de los técnicos les jode mi edad"

"Ahora creen que saben mucho y te tratan de mala forma y manera"

"Quiero agradecer a Deportivo Rincón por haber pensado en mí, fue un mimo, después de lo que pasó con Cipolletti".

"Me complicaba mi vida personal irme a Rincón, "Nico" Mondini y Marcelo (por Rucci) tienen un proyecto claro, saben donde van".

"Convencido que lo de Cipolletti no es deportivo. No me valoran. Si no sigo en el plantel. ¿No podría haber estado en otro lugar?. Fueron muchos años"

"Soy tan frontal, que a veces molesta"

"Cuando apoyo la cabeza en la almohada, duermo tranquilo"

"Ningún compañero del último plantel, me falló. Igual ninguno de va a pelear con los dirigentes por un jugador. Yo le hice muchas veces, pero no todos somos iguales".

"Tengo un cariño muy grande por Cipolletti. Aunque, no fueron respetuosos conmigo"

"La hinchada me invitó a un asado. Y les conté a los muchachos lo que pasó, que no es lo mismo que le dijeron los dirigentes".

"Consulté a gente del fútbol, por si salía a decir lo que pasó, dije la verdad. Alguien me comentó "durante 30 años, te rompiste el alma para dejar una buena imagen". Y es cierto por la gilada, no me voy a ir mal del fútbol".

Por lo pronto por los próximos seis meses seguirá jugando en Independiente de Neuquén. Hay una frase que pinta el momento de Berra, "dicen que el viento esta viejo, pero se levanta todas las mañana y sigue soplando". Berra por ahora sigue vigente y por lo que aparenta se irá de las canchas cuando el lo decida.