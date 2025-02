"Manolo" Berra no arregló con el Deportivo Rincón

"Manolo" Berra estuvo cerca de cerrar con Deportivo Rincón, pero no pudo sumarse al León del Norte. Foto: Luis Alberto Amaolo

Apenas conocida la novedad de que Cipolletti dejó libre a Manuel Berra, dirigentes de Deportivo Rincón se pusieron en contacto con el exprimentado jugador y le hicieron un ofrecimiento para que se integre al plantel del León del Norte neuquino que desde mediados de marzo afrontará su segunda participación consecutiva en el Torneo Federal A.

Hubo llamados telefónicos, mensajes por las aplicaciones telefónicas y algunos aseguran que algún encuentro personal, entre el defensor o volante y algún referentes de la institución de Rincón de los Sauces.

No hubo problemas en cerrar lo económico, ni lo deportivo. Pero un problema insalvable de orden personal y familiar, hizo imposible arreglar el vínculo.

"Manolo" se mostró muy agradecido por el llamado y el interés de la entidad de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe). En cuanto a la idea de la dirigencia era sumarlo "sabemos que es un líder positivo, nos servía para apuntalar a los pibes del club, a los refuerzos que llegaron. Tiene en claro que vamos a jugar, le contamos el proyecto, los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se mostró entusiasmado, pero nos comentó el tema que le imposibilitó cerrar, con nosotros. Era imposible".

"Manolo" Berra no jugará en Deportivo Rincón. Foto: Luis Alberto Amaolo

Berra cumplirá en agosto 44 años. La edad no parece ser impedimento para su rendimiento en cancha. El año pasado fue una de las pocas figuras sobresalientes con que contó Cipolletti, para salvarse del descenso y poder mantener la categoría. Con pasado en la Asociación Deportiva Centenario (ADC), Independiente de Neuquén, Guillermo Brown de Puerto Madryn (Chubut) Unión de Mar del Plata, pero el fútbol lo reconoce por su paso extenso por Cipolletti. Por torneos de AFA ha jugado casi 500 partidos -496 cotejos- su se sumarán los encuentros de liga, supera más de los 1.000 encuentros.

Desilusionado con la dirigencia albinegra en su salida. No hubo declaraciones ni de los dirigentes, ni del nuevo entrenador Daniel Cravero, lo cierto es que como a otros ídolos, íconos y referentes del club, la salida no fue en buenos términos.

Pese a que el jugador no quiere hablar del tema, se sabe que Cipolletti le debe tres a cuatro meses de sueldos y eso le duele en demasía, por lo que siempre brindó. Jugando bien o mal, regular o en forma excelente, pero defendiendo los colores que lo marcaron. Allegados, amigos y entorno le recomendaron enviar carta documento o telegrama por la falta de pago poder percibir sus haberes adeudados. No habría estado en sus planes hacerlo, por el cariño y afecto al club. Aunque, se comenta en fuentes cercanas, que hubo una reunión con un dirigente, donde habría habido falta de respeto, insultos y que por poco no llegaron a las manos. Se habría comprometido la institución a armar un plan de pago para saldar lo adeudado. Y que se habría hecho efectivo una cuota y restar abonar el resto.

Se especula que seguirá jugando, porque además del Deportivo Rincón, habría recibido ofertas de Independiente y Maronese desde Neuquén capital y La Amistad de Cipolletti.

Hay una frase que pinta el momento de Berra, "dicen que el viento esta viejo, pero se levanta todas las mañana y sigue soplando". Berra por ahora sigue vigente y por lo que aparenta se irá de las canchas cuando el lo decida y no una dirigencia desagradecida..