"Manolo" Berra retornó a Independiente de Neuquén y seguirá jugando

A los 43 años, Manuel Berra se sumó ayer lunes a los entrenamientos de Independiente de Neuquén, que se alista para una nutrida competencia en el ámbito de la Liga de Fútbol de Neuquén para la temporada 2025 próxima a iniciarse.

El veterano jugador que militó las últimas temporadas en Cipolletti en el Torneo Federal A, se integró al plantel que orienta Gustavo Coronel y aportará experiencia a los jóvenes, sumará desde el lugar de líder positivo y como bonus track es un club que conoce hace más de 30 años donde se inició en las inferiores siendo un adolescente.

"Manolo" cumplirá en agosto 44 años. La edad no parece ser impedimento para su rendimiento en cancha. El año pasado fue una de las pocas figuras sobresalientes con que contó Cipolletti, para salvarse del descenso y poder mantener la categoría. Con pasado en la Asociación Deportiva Centenario (ADC), Independiente de Neuquén, Guillermo Brown de Puerto Madryn (Chubut) Unión de Mar del Plata, pero el fútbol lo reconoce por su paso extenso por Cipolletti. Por torneos de AFA ha jugado casi 500 partidos -496 cotejos- si se sumarán los encuentros de liga, supera más de los 1.000 encuentros.

Berra volverá a ponerse la camiseta de Independiente de Neuquén

Desilusionado con la dirigencia albinegra en su salida, quería retirarse jugando y en esa institución. Desechó ofrecimientos de Deportivo Rincón "Me llamaron hace 10 días. Estoy muy agradecido eternamente, un gesto de grandeza de ellos de contactarme y tenerme en cuenta. Estuve analizando durante la semana y se me complica mucho el tema de mis hijas, abandonar la chacra en Cinco Saltos, que es uno de mis sostenes económicos en la actualidad y en el futuro. Me hicieron una muy buena oferta, pero no era lo económico lo que me impedía ir, sino otras cosas personales mías. El club tiene los objetivos claros y valoro el gesto de tenerme en cuenta sin conocerme",

Aunque no lo confirmó habría recibido ofertas de Maronese y también de los dos clubes que definirán una plaza el domingo en Sol de Mayo de Viedma por el ascenso al Torneo Federal 2025, Costa Brava de General Pico, La Pampa y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, Chubut,

Por lo pronto por los próximos seis meses seguirá jugando en Independiente de Neuquén. Hay una frase que pinta el momento de Berra, "dicen que el viento esta viejo, pero se levanta todas las mañana y sigue soplando". Berra por ahora sigue vigente y por lo que aparenta se irá de las canchas cuando el lo decida.