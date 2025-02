Por penales, Boca sufrió una histórica eliminación ante Alianza Lima y no jugará Libertadores

Golpe fatal para Boca en la segunda fase del repechaje en Copa Libertadores. Tras los 180 minutos, quedó eliminado como local ante Alianza Lima de Perú por 5-4 en los penales luego de ganar los 90´2-1.

Noche que toca el papelón para el Boca de Gago y Riquelme. Sin muchas ideas en el juego, pero con mucha entrega, pudo igualar una serie que nunca lo tuvo arriba frente a un equipo peruano que fue inteligente en los dos cotejos.

El panorama parecía acomodarse cuando a los 5´Trauco en contra puso el 1-0. Pero minutos más tarde apareció Barco con un cabezazo potente que dejó el 1-1.

En el complemento, Zenón de cabeza estampó el 2-1 e igualó la serie 2-2 (La ida en Perú fue 1-0) y lo pudo ganar cuando en la última jugada Cavani erró un gol increíble bajo el arco, solo y sin arquero.

El clasificado a la siguiente instancia se definió desde los 12 pasos, Alianza lima metió los 5, y el último fue tapado por Vizcarra a Velasco, para el 5-4 final y clasificación.

Con esta eliminación, Boca se quedó fuera de Copa libertadores y sin Sudamericana, y un equipo armado para estas competencias.

MINUTO A MINUTO:

Definición por penales:

Lavandeira al ángulo para el 5-4 para Alianza Lima. Velasco al medio, Viscarra con las piernas dejó sacó el disparo y le dio la clasificación a Alianza Lima.

Noriega al medio y arriba para el 4-3. Giménez abrió el pie y puso el 4-4.

Trauco a su izquierda, arquero al otro palo 3-2. Alarcón al angulo derecho para el 3-3.

Gaibor al ángulo para el 2-1. Cavani a su derecha para el 2-2.

Paolo Guerrero fuerte al medio 1-0 (A). Marcos Rojo cruzado para el 1-1.

Final del partido, Boca superó 2-1 a Alianza Lima, y producto del 1-0 en la ida para el equipo de Perú. la serie quedó 2-2 y el clasificado se define por penales.

98´Cambio mental en Boca, Sale Marchesin y entra Brey para los penales.

98´Insólito erro de Cavani, bajo el arco y solo no la pudo empujar.

¡No se puede creer! Cavani erró el gol en la línea



97' | Boca 2 - 1 Alianza Lima



uD83CuDFC6 Mirá la #LibertadoresEnTelefe por https://t.co/lWWbcNJx9I con @giraltpablo y @JPVarsky uD83CuDF99 pic.twitter.com/KVFGIMuiwo — telefe (@telefe) February 26, 2025

95´Lo tuvo Giménez de cabeza, pero el travesaño y el arquero viscarra evitaron la caída de su arco.

72´Boca tiene la pelota, y busca por la izquierda mediante los centros y subidas de Blanco, el más claro en el ataque del local. Alianza especula con una contra.

57´Gol de Boca. Tras un tiro de esquina al corazón del área, Rojo ganó de cabeza. Su disparo dio en el travesaño. Y Zenón en el rebote puso el 2-1.

¡GOOOL DE BOCA! Zenon iguala la serie y La Bombonera se desahoga



59' | Boca 1 - 1 Alianza Lima



uD83CuDFC6 Mirá la #LibertadoresEnTelefe por https://t.co/lWWbcNJx9I con @giraltpablo y @JPVarsky uD83CuDF99 pic.twitter.com/nMYF6ZDkW0 — telefe (@telefe) February 26, 2025

46´Avisó Cavani en el inicio del segundo tiempo; tomó el esférico en la media luna, enganchó para adentro y sacó un disparo, con desvío mediante, que pasó a penas a lado del palo.

Comenzó el segundo tiempo. Boca 1 Alianza Lima 1

FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Boca y Alianza Lima igualan 1-1. con este resultado, el conjunto peruano gana la serie por 2-1

29 gran aparición de Marchesin, quien quedó mano a mano con Castillo, pero en la definición, el arquero de Boca se quedó con la pelota.

¡MARCHESIN! Era el gol de Alianza pero el arquero Xeneize se agiganta y la gente se enfurece



32' | Boca 1 - 1 Alianza Lima



uD83CuDFC6 Mirá la #LibertadoresEnTelefe por https://t.co/lWWbcNJx9I con @giraltpablo y @JPVarsky uD83CuDF99 pic.twitter.com/Ux2M31DQR3 — telefe (@telefe) February 26, 2025

19`Gol de Alianza Lima. Falta insólita de Zenón por la derecha. Centro el área donde Barco ganó en las alturas y puso el 1-1 para el conjunto peruano.

GOL DE ALIANZA LIMA



¿De quién? Del inoxidable Hernán Barcos. Cumplirá 41 años en abril. Tercer grito en la actual Copa Libertadores. 1-1 en La Bombonera contra Boca. La serie, por ahora, está 2-1.

5`GOL DE BOCA, Centro al área desde la derecha y Trauco en su propio arco, la manda al fondo para el 1-0.

GOL DE BOCA



Lo firmó Miguel Trauco, en contra. Gran centro cerrado de Saracchi, clave para dificultar el despeje. La serie de Libertadores contra Alianza Lima, ahora, está 1-1 en el global.

Comenzó el partido, Boca y Alianza Lima se juegan el pase a la siguiente rueda del repechaje por Copa Libertadores.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT Fernando Gago.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Eryc Castillo, Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Kevin Quevedo; Pablo Ceppellini; y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

Árbitro: Piero Maza.

Estadio: La Bombonera.

La previa

El equipo de Fernando Gago ya no tiene margen de error y los hinchas lo hicieron saber el sábado pasado con silbidos en el entretiempo, al estar empatado en cero el marcador frente a Aldosivi. Además, en un tramo del complemento, tras el 1 a 1 convertido por Tiago Serrago, se escuchó el famoso canto de protesta "jugadores, la c... de su madre" al ritmo de la canción "It's a Heartache" de Bonnie Tyler, aunque antes se habían entonado otros hits como "a ver, ver los jugadores, si pueden oir" o "movete, Xeneize, movete".

"Les digo que este equipo va a dejar todo para tratar de lograr el resultado positivo, con convencimiento y confianza de lo que significa entrar a la Libertadores... Es una final", aseveró el entrenador en la conferencia de prensa. Y es por eso que planea salir al campo de juego de La Bombonera con lo mejor que posee a disposición, empezando por Edinson Cavani, recuperado de la fractura en una de sus vértebras y a la par del plantel en el último entrenamiento.

De todas formas, Gago deberá esperar hasta último momento a algunos jugadores que padecieron inconvenientes físicos en estos días. ¿Quiénes son? Ayrton Costa -distensión muscular- y Carlos Palacios, que volvió de Perú con un cuadro febril. Sin embargo, en las entrañas del predio de Ezeiza aseguran que el chileno no se perderá la definición de la serie frente a los Blanquiazules.

Si bien todavía no hay confirmaciones del once, todo indica que Agustín Marchesin, Luis Advíncula, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Andrés Herrera y Exequiel Zeballos llevan números favorables para entrar de titulares al Alberto J. Armando. Otros que también piden pista son Rodrigo Battaglia -podría ir de cinco o de defensor central- y Kevin Zenón, uno de los puntos altos del último triunfo. Zenón jugó bien ante Aldosivi y sería titular.

Por su parte, Alianza Lima llega con la flecha para arriba luego de ganarle 1 a 0 al Xeneize en Perú, gracias al gol de Pablo Ceppelini. En el campeonato doméstico, derrotó por 1-0 a Juan Pablo II College, obra de Paolo Guerrero, pese a que anteriormente habían caído a manos de Alianza Atlético.

En la previa, el entrenador Néstor Gorosito, surgido de las Inferiores de River y campeón de la Triple Corona en 1986, salió a chicanear a los hinchas xeneizes. "La hinchada no juega. Nunca mataron a ningún jugador ahí. No pasa nada, son 11 contra 11. Lo de la cancha de Boca es todo sanata, un mito, biri biri", confesó en una entrevista.