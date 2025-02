La irónica respuesta de Icardi a Mourinho tras el triunfo de Galatasaray: "The crying one"

A tres meses de su grave lesión de rodilla, y retornado a Turquía para alejarse de las constantes polémicas que rodean su vida personal, Mauro Icardi cruzó a José Mourinho luego del clásico turco entre su Galatasaray y Fenerbahce. El delantero argentino se burló del laureado entrenador portugués del archirrival luego de que éste ironizara en redes sociales acerca de una jugada polémica en el triunfo de su equipo ante el Gaziantep.

Entre los múltiples posteos referidos al Galatasaray tras su retorno al país otomano, Icardi picanteó a Mourinho en su cuenta de Instagram. El DT del Fenerbahce se había referido, también en redes, a un penal no cobrado por mano en el triunfo 1-0 del Galata el lunes, y el atacante rosarino le contestó por la misma vía posteando una portada fake de un libro llamado “The Crying One” (“El llorón”), haciéndose eco del meme que ya había utilizado la cuenta oficial de su club, ironizando sobre el apodo "The Special One" que tiene Mou.

La cargada de Icardi a Mourinho en su Instagram.

El posteo de Mourinho que ocasionó la respuesta

El portugués, con su reconocida ironía, comenzó la pica contra el Galatasaray subiendo una captura de la transmisión donde se ve que la pelota le da en el brazo al colombiano Davinson Sánchez. La mencionada acción fue omitida y Mou se hizo eco de esto posteando la imágen con un ácido relato: "En la Copa del Mundo de Handball que finalizó el pasado domingo, mi Portugal alcanzó brillantemente las semifinales y quiero felicitarles por semejante logro y por el impacto que crearán en la juventud de nuestro país", tiró. El equipo de Icardi ganó y sigue como líder absoluto de la Superliga turca con 57 puntos, seis más que su clásico rival, el Fenerbahce, escolta con 51.