Los chats con los que la China le reveló detalles de su infidelidad con Icardi

Como si a la novela turca protagonizada por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez no le faltarán condimentos, Yanina Latorre, en un ataque de ira contra la actriz, expuso los chat que intercambiaron la mayor de las Nara y Eugenia, en el inicio del Wandagate.

Todo empezó a partir del descargo que llevaron adelante Icardi y Suárez, luego que la panelista de LAM dejara entrever que la China usó una de las batas de Wanda durante su estadía en la casa que el ex matrimonio compartió en Estambul.

A partir de esto, la China y Mauro usaron sus redes sociales para responderle a Latorre, y mientras la intérprete acusó a la mediática de mentir y de exponer información privada de ella y sus hijos, al punto de ponerlos en situaciones de inseguridad; el futbolista aseguró que Yanina sólo publica información falsa.

Sin embargo, la angelita recogió rápidamente el guante y atacó con munición gruesa, primero a través de sus historias de Instagram para después hablar con Ángel de Brito en vivo, en LAM, y adelantar que publicaría las conversaciones que Wanda y la China tuvieron cuando se inició en Wandagate.

En este sentido, la panelista reveló que la China le enviaba los chats que había tenido con Icardi para contarle detalles de la infidelidad en París.

“En este momento voy a empezar a subir todos los chats que tengo de ella y Wanda. Ella fue la que le contó a Wanda cómo se lo gar... a Mauro. Le contó todo. La enloqueció. Esto lo tenía guardado para el juicio, pero hoy le voy a mostrar quién es la China Suárez”, advirtió la panelista de LAM, y luego siguió: “Psicopateadora profesional. Y Wanda, viva, le decía ‘contame más, contame más’. Y la China le mandó sus propios chats con Mauro. Escuchá esto: ella le manda a Mauro una foto de Wanda embarazada y le dice 'no paro hasta que me dejes así'”.

Tras esto, Yanina cumplió y en su Instagram compartió todas las capturas que Wanda le había enviado en su momento.

¿Qué decían los chats?

Las primeras conversaciones arrancaron con frases que, vistas en el tiempo, parecen hasta sádicas: “No quiero que sufras. Yo no sabía que estaba loco”, le puso la China a Wanda, luego de pegarle además una chat de Mauro, en el que él aseguraba que era su ahora exesposa quien en ese momento no se quería separar.

La conversación entre ambas se da siempre en buenos términos y llega a un nivel de confianza que hasta la actriz se anima a contarle detalles íntimos de aquella noche en París.

“¿Y si hacen terapia de pareja? ¿Y se arreglan?”, le propone la actriz en un pasaje de la charla. No obstante continúa con una cruda crítica a Icardi, su actual novio: “Qué nivel de tóxico”, dice, en tanto que también lo menciona a Benjamín Vicuña: “Yo pensé que no había más (tóxico) que Benja”.

“Él me decía que estaban hablando y que lo hizo para no ‘quedar como un boludo’”, le escribió Wanda acerca de las explicaciones que le dio Icardi en aquel momento, a la vez que también le dijo todo lo que “no hicieron” la noche en que se encontraron en París.

“Me decía que no le gustaba la joda”, le aseguraba la China. “Y me decía a mí egoísta. Flaco, avisame y me garc** a otro”, dijo Wanda. Lo que sorprendió a este dicho fue la respuesta de la actriz: “O hacemos un trío”, señaló en tono jocoso la actriz.