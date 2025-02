Natación: La barilochense Mayte Puca hizo historia, ganó la Santa Fe-Coronda

La nadadora de San Carlos de Bariloche, Mayte Puca, se adjudicó la categoría mujeres de la 47° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda. La rionegrina de 26 años tuvo una gran performance para llevarse la prueba con un tiempo de 9 horas 15 minutos 18 segundos, la escoltaron Romina Imwinkelrield (Argentina) y Madisyn Armstrong (Australia).

La competencia, denominada "La más linda del mundo" tuvo un recorrido de 57 kilómetros y unió las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Desvío Arijón y Coronda. A través de los 60 años de historia, la Santa Fe-Coronda es indiscutiblemente una de las tres pruebas más importantes del mundo junto a la Capri-Nápoles en Italia y la del lago San Juan en Canadá.

Así siguieron los medios santafesinos la actuación de la representante de San Carlos de Bariloche

#SantaFeCoronda | 1° Mayte Puca ARG 1.28 1 DamasuD83CuDDE6uD83CuDDF7 en la zona de Varadero Sarsotti ? https://t.co/y8HZ1DCkdn pic.twitter.com/8hCKK5CKxf — LT10 (@radiolt10) February 2, 2025

Historia de Vida de Mayte Puca

Mayte nació hace 26 años, con una luxación de cadera por mala praxis; desde los 11 meses hasta los 5 años de edad tuvo cuatro operaciones que salieron mal y estuve enyesada todo el tiempo, de bebe y niña. A los 7 años pudo viajar a Cuba para operarse nuevamente y ahí le dijeron que una operación más podía dejarla en silla de ruedas por lo que le aconsejaron hacer natación y así empezó.

En relación a su contacto iniciales con las aguas abiertas Mayte contó que "fue a los 17 años cuando empecé con este tipo de carreras; recuerdo que en mi primer competencia a los 7 kilómetros tuve que salir y abandonar, no lo pude hacer caminando, por lo que me propuse que eso no me iba a suceder más. Este fin de semana nadé 57 kilómetros y salí caminando del agua".

"Se puede ver que no camino de forma normal, pero en el agua todos somos iguales" sentenció Puca.

Tajantes y categóricos sus dichos, para una historia de neta superación.

Desde lo deportivo comentó que la carrera fue dura; "no tuve una estrategia definida, hice lo que se hacer, nadar, nadar y seguir nadando. En el vado tomamos una mala maniobra pero sabíamos que en ese momento nuestra carrera no era pelear con Martín (Carrizo) narró la nadadora, quien agregó que desde lo deportivo luego de haber ganado la Santa Fe-Coronda ahora sus objetivos pasan por ganar las competencias de Canadá, Macedonia e Italia. Puca que protagonistas entre varones y mujeres

En varones el triunfo se lo llevó el italiano Alessio Occhipinti, con una actuación demoledora a la altura de Sauce Viejo. El podio lo completaron el ecuatoriano David Farinango y el santafesino Martín Carrizo, que "tiró" casi toda la competencia con la barilochense.

Puca sufrió el calor

La Maratón Santa Fe-Coronda estuvo atravesada por altísimas temperaturas, quizás con los mayores registros de la historia a pesar de que siempre, la carrera se organizó siempre durante febrero.

Sin embargo, este año al esfuerzo físico que implica nadar durante casi 9 horas y hasta 10 en algunos casos, sin parar, se le agregó la temperatura externa –no tanto la del agua- que orilló los 40 grados y que en el cuerpo de los nadadores se sintió en algunos casos con más impacto.

Mayte Puca soportó de todo: influenciada por el calor –no olvidemos su origen patagónico-, llegó a estar primera, imprimió mayor ritmo, y en un momento comenzó a sentirse mal. Esto a posteriori de la carrera le generó una descompostura con deshidratación y vómitos por lo que no estuvo en su propia premiación. Fue asistida en el camión sanitario, le pasaron suero, pero luego cuando parecía todo normal, se descompuso otra vez y fue derivada al Hospital Iturraspe, donde le dieron el alta este lunes por la mañana, tras lo cual se tiró a nadar un rato.

Con la sonrisa que implica semejante victoria, y con el orgullo de haber hecho podios consecutivos en las 4 ultra maratones más importantes del planeta (ganadora en Capri-Nápoles en 2023 y 2024, segunda en Ohrid, Macedonia y en Lago San Juan, Canadá, en 2024).